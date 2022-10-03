В банках не значился

Для получения денежного довольствия мобилизованным в рамках СВО карты выдают Сбербанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и ВТБ, выяснил “Ъ”. При этом, по словам очевидцев, в военкоматах у мобилизованных нередко, забрав паспорта, не выдают на руки военные билеты, в связи с чем возникают проблемы с оформлением банковских карт. Но, даже получив карту, мобилизованный может оказаться не в состоянии распоряжаться деньгами на ней из-за отсутствия инфраструктуры и интернета, заключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации для участия в СВО, выдают три банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк. Согласно информации сайта «объясняем.рф», денежное довольствие может быть зачислено на любую карту платежной системы «Мир», которую мобилизованный укажет в военкомате, однако многим выдают новые карты. «ПСБ выдает карты мобилизованным гражданам для зачисления на них денежного довольствия»,— сообщили в банке. В Сбербанке отметили, что для мобилизованных существуют стандартные требования, предусмотренные для граждан РФ. В ВТБ от комментариев отказались.

Между тем вопрос о том, какие документы необходимы для получения карты, в ряде случаев оказывается достаточно важным. По словам знакомого с ситуацией источника “Ъ”, в военкомате у мобилизованных забирают паспорт, и вернуть его даже временно для оформления карты гражданину отказываются. «Но и военный билет им на руки тоже зачастую не дают, таким образом, призванный на военную службу остается без документов, и у него возникают сложности с оформлением карты,— продолжает он.— Известны случаи, когда сотрудники банка шли навстречу мобилизованному и оформляли карту по ксерокопии паспорта».

Однако банки, если и идут на уступки при оформлении карт мобилизованным гражданам, официально это не признают. Так, в ПСБ “Ъ” сообщили, что наличие документов, необходимых для идентификации клиента, является обязательным условием для оформления карт. В Сбербанке сообщили, что «при отсутствии документа, удостоверяющего личность, предусмотренного законодательством, банковская карта не выдается».

Если мобилизованный уже обслуживается в банке, это не решает проблемы. Неважно, есть ли уже у мобилизованного счет в банке, в которому ему открывается карта, клиент должен быть идентифицирован, указывает юрист и основатель консалтинговой группы wCube Вадим Ткаченко.

«Военный билет является официальным удостоверением личности, поэтому в ряде случаев он может предоставляться вместо паспорта»,— говорит он. При этом Вадим Ткаченко обращает внимание, что в приказе Минобороны о системе воинского учета, изданного в конце 2021 года, указано, что военный билет выдается при заключении контракта или призыве, таким образом, он должен находиться у мобилизованного на руках.

Впрочем, как отмечают эксперты, даже для получившего карту мобилизованного его средства могут оказаться недоступны — банкоматов и магазинов, принимающих карты, вблизи зоны боевых действий может не оказаться. В банках указывают, что гражданин, получивший карту, сразу получает доступ к мобильному приложению банка, а также к сервису дистанционного банковского обслуживания. Правда, по словам экспертов, в военных частях у рядовых нередко забирают мобильные телефоны, да и к компьютеру, чтобы воспользоваться ДБО, у них, как правило, нет доступа. Кроме того, в зоне боевых действий может просто не быть интернета, в отсутствие которого оба способа управления счетом оказываются недоступны, и отправить деньги родственникам или погасить очередной платеж по кредиту окажется невозможно.

На этот случай в ПСБ советуют открыть родственнику дополнительную карту с доступом к счету, оформить которую можно сразу же в момент оформления основной карты. В Сбербанке отметили, что для погашения задолженности по кредитной карте рекомендуют заранее подключить сервис «Автопогашение». В рамках него у клиента автоматически списываются денежные средства за кредит с выбранных им счетов, пояснили в банке. Там также обратили внимание, что можно дать поручение на проведение операций по банковским картам клиента третьему лицу при предоставлении нотариальной доверенности. Таким образом, если мобилизованный сам не может перевести деньги на счет, с которого погашается кредит, или на кредитную карту, то за него это могут сделать родственники и знакомые. «Родственники могут переводить денежные средства на карты/ счет для погашения кредита через "Сбербанк Онлайн" или СМС по номеру телефона получателя»,— сообщили в банке.

Максим Буйлов