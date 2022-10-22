Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

23 октября исполняется 56 лет члену бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрею Бокареву

Андрей Бокарев

Андрей Бокарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Бокарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации фристайла России Алексей Курашов:

— Андрей Рэмович! От себя лично и от нашей федерации поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в развитие фристайла имеет для всех нас большое значение. Ваш опыт и самоотдача позволили открыть новые горизонты для этого олимпийского вида спорта и в нашей стране, и в мире. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, продуктивных идей и успешности в их воплощении, бодрости духа и отличного настроения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...