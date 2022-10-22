23 октября исполняется 56 лет члену бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрею Бокареву

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Бокарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации фристайла России Алексей Курашов:

— Андрей Рэмович! От себя лично и от нашей федерации поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в развитие фристайла имеет для всех нас большое значение. Ваш опыт и самоотдача позволили открыть новые горизонты для этого олимпийского вида спорта и в нашей стране, и в мире. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, продуктивных идей и успешности в их воплощении, бодрости духа и отличного настроения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»