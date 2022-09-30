Из свежей почты

Семен Челюканов, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 151 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб.

Сын родился раньше времени, несколько дней дышал с помощью специального аппарата. Когда нас выписали, я думала, что Семен будет нормально развиваться. Единственное, что смущало,— у сына были вывернуты стопы. Лечение помогло их выправить, но ходить Сёма так и не начал. А в два года невролог поставила ему диагноз ДЦП. Я бросила все силы на реабилитацию. Лучших результатов мы достигли в столичном Институте медтехнологий (ИМТ), куда попали с помощью Русфонда. Сёма научился ходить с поддержкой за руку, сейчас пробует передвигаться с тростями. Интеллект у него сохранен, сын хорошо говорит, увлекается музыкой. Помогите продолжить лечение! Софья Челюканова, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лечение нужно продолжить, чтобы снять напряжение мышц, улучшить координацию движений, моторику».

Юра Куприянов, 14 лет, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 174 760 руб.

Внимание! Цена лечения 292 760 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 18 тыс. руб.

У Юры проблемы с челюстями и прикусом, с 2017 года мы лечимся в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Позади операции по закрытию расщелины нёба и сложный этап ортодонтии, который оплатил Русфонд. Теперь Юра четче говорит, у него улучшился прикус, зубы стали ровнее. Однако лечение еще не закончено, впереди операция на челюсти. Чтобы к ней подготовиться, необходим еще один ортодонтический этап с использованием брекетов. Но мне его не оплатить. Роман Куприянов, Рязанская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо лечение для создания окклюзионных контактов, также это поможет подготовить мальчика к ортогнатической операции».

Алина Иванова, 16 лет, органическое поражение головного мозга, требуется восстановительное лечение. 189 869 руб.

Внимание! Цена лечения 485 869 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кабардино-Балкария» соберут 16 тыс. руб.

Полтора года назад дочь потеряла сознание в ванной. Я медсестра, сама стала делать искусственное дыхание. К приезду скорой Алина задышала. В реанимации диагностировали цитотоксический отек мозга, предполагали отравление угарным газом, но не подтвердилось. На фоне отека развилось поражение мозга, инсульт. Когда дочь открыла глаза, то никого не узнавала. Благодаря упорной реабилитации Алина стала реагировать на голос. Сейчас ходит с поддержкой, руки в спастике. Речь Алина понимает, говорит невнятно. Дочку ждут врачи «Трех сестер», но оплатить счет мы не в силах. Жанна Иванова, Кабардино-Балкария

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем работать над мобильностью девочки, снижать спастику. Занятия с эрготерапевтом расширят навыки самообслуживания».

Богдан Кухта, 2 года, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 130 192 руб.

Внимание! Цена подбора и активации 353 192 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 23 тыс. руб.

В июле у Богдана поднялась температура, он стал вялым и слабым. Мы сдали анализ крови, и уже буквально через час нам перезвонили из поликлиники: у сына упал гемоглобин. В больнице провели пункцию костного мозга, и выяснилось, что у Богдана рак крови. Сейчас он проходит химиотерапию. Но одной ее мало, обязательно нужна пересадка костного мозга от родственного донора. Чтобы понять, кто из нас с мужем лучше подойдет как донор, необходимо провести генетическое типирование. Но государство все это не оплачивает, а сами такую сумму мы не соберем. Виктория Кухта, Ставропольский край

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Богдану нужна ТКМ от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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