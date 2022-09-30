13,7 процента составила годовая инфляция 26 сентября 2022 года, оценили в Минэкономики. За месяц она снизилась на 0,6 процентного пункта. «Замедление годового показателя преимущественно связано с эффектом высокой базы прошлого года. В том числе его влияние перевесило влияние ускорения недельной инфляции фактически впервые с мая»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка. На инфляцию действуют стимулирующая фискальная и нейтрализующая монетарная политика, повышенные инфляционные ожидания и слабый потребительский спрос. Влияние же «частичной мобилизации» и новых санкционных рисков пока оценивать сложно. Скорее всего, всплеска цен они не вызовут.