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Коммерсантъ FM
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Кризис грустных покупателей

Александра Мерцалова о влиянии негативных настроений на потребительские рынки

Толпы в магазинах, мгновенный рост оборота ритейлеров и новости о заканчивающихся товарах — привычный фон, который на потребительских рынках традиционно складывается на первых этапах любого кризиса. Стоит вспомнить ажиотажные продажи техники во время валютных колебаний 2014–2015 годов, годовые запасы гречки и имбиря, сделанные россиянами в начале пандемии. Самый свежий пример — март этого года, когда в особом почете у потребителей поочередно оказывались сахар, гигиенические прокладки и подгузники, а также мебель из уходящей из России IKEA. Ажиотаж потребителей часто становится предметом для шуток в профессиональном сообществе, но решает важную задачу для бизнеса — помогает сгладить кризисное падение спроса.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В первую неделю частичной мобилизации мы стали свидетелями не роста, а снижения трафика в торгцентрах. Показатель Mall Index от Focus Technologies в Москве сократился на 4% к предшествующей неделе, продажи туров обвалились на 35%, рестораны потеряли 17% гостей, а оборот фитнес-клубов стал ниже на 25%. Очереди в магазинах стоят разве что за военной формой.

Причина общего спада очевидна — информационный фон, снизивший готовность потребителей к эмоциональным покупкам. Негативный настрой загрустивших россиян вряд ли стоит недооценивать — именно из него частично складываются их инфляционные ожидания и выстраивают свои планы развития крупные розничные сети. Рыночные сигналы, скорее всего, вот-вот увидим.

Прогнозы на этот год и раньше вряд ли можно было назвать радужными. В Infoline в середине сентября ждали снижения розничного товарооборота по итогам года на 8–12%. И единичные игроки уже начали корректировать стратегии развития. Так, одна крупная продуктовая сеть в первом полугодии закрыла несколько десятков торговых точек. Реакция других игроков оказалась не такой молниеносной, но потенциально проблемными в Infoline уже называют 30% существующих магазинов крупнейших сетей.

Неудивительно, если новый виток кризиса даст ритейлерам вполне однозначный сигнал: остановить все сохранявшиеся с марта планы по развитию. Свой прогноз по розничному товарообороту в Infoline тоже готовятся пересмотреть в сторону уменьшения. Хотя бы за счет того, что число активных потребителей сократится на 300 тыс. — именно столько граждан будет мобилизовано, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу. И еще неизвестно, какой будет потребительская активность членов их семей.

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