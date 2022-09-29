Сухпайки распробуют со второй попытки

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд повторно начал рассмотрение дела гендиректора ООО «Барышский мясокомбинат» Александра Котлинского. Руководитель предприятия обвиняется в преднамеренной замене содержимого 240 тыс. сухих пайков, поставленных для нужд МВД в 2015 году. По версии следствия, производитель заменял говядину более дешевым куриным мясом и крахмалом, что нанесло ущерб ведомству на сумму 141,5 млн руб. Расследование ведется с 2017 года, а господин Котлинский пока является единственным из четырех его фигурантов, чье дело удалось довести до суда. Сам бизнесмен своей вины не признает.
Генеральный директор Барышского мясокомбината Александр Котлинский
Фото: "Барышский мясокомбинат"
К зданию Мещанского суда гендиректора Барышского мясокомбината доставили из Ульяновска, где он находится под домашним арестом. Причем расстояние почти в тысячу километров подсудимый и сопровождающие проехали на Lada Granta, что для Александра Котлинского, перенесшего в марте инсульт, стало серьезным испытанием. Впрочем, жалоб на здоровье обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время предварительного заседания не высказывал, хотя и пообещал адвокатам после возвращения домой пройти полное медицинское обследование.
Защита бизнесмена в суде настаивала на возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования. Так, адвокаты указывали, что в материалах дела соучастники преступления, которое инкриминируется их клиенту, фигурируют как не установленные следствием лица, хотя дело Александра Котлинского является эпизодом «большого» расследования, начатого еще в 2017 году, в котором названы трое обвиняемых, а фабулы дел совпадают. Однако суд ходатайство отклонил, заодно продлив и домашний арест подсудимого до 13 января 2023 года.
Отметим, что Мещанском райсуд рассматривает дело о замене содержимого 240 тыс. сухпайков повторно. В апреле этого года он не смог перейти к разбирательству по существу, столкнувшись с неустранимыми противоречиями. Основное из них заключалось в том, что стороны не смогли договориться о форме участия господина Котлинского в судебных заседаниях. Адвокаты подсудимого настаивали на его личном присутствии на процессе, однако представители ФСИН дали понять, что не имеют возможности доставлять подсудимого на заседания в Москву. Предложенный гособвинителем формат участия по видео-конференц-связи не устроил адвокатов, указавших, что такой режим слушаний нарушает право обвиняемого на защиту, и потребовавших проведения процесса в Ульяновске. В итоге суд не принял никакого решения и отправил ходатайство защиты об изменении подсудности в Верховный суд РФ, который его отклонил.
Как ранее сообщал “Ъ”, Александр Котлинский фигурирует в одном из эпизодов расследования махинаций с поставками сухпайков. Речь идет о госконтракте на поставку индивидуальных рационов питания, заключенном 5 марта 2015 года. Сухпайки должны были поставляться в части внутренних войск, входивших на тот момент в систему МВД (сейчас Росгвардии). Однако, как считает следствие, еще до подписания соглашения, в период с 26 сентября 2014 года по 9 февраля 2015 года, у гендиректора ульяновского мясокомбината, а также его сообщников, в том числе из «числа осуществляющих организацию деятельности» мясокомбината и ООО «Оборонпродкомплект», возник преступный умысел на хищение денежных средств при исполнении госконтракта. Реализуя этот преступный умысел, господин Котлинский, по версии следствия, совместно с неустановленными лицами в период с 9 февраля по 3 сентября 2015 года организовал на территории руководимого им мясокомбината производство фальсифицированных мясных продуктов, входящих в состав индивидуальных рационов питания, поставляемых для частей внутренних войск. В частности, как настаивает следствие, вместо говядины в гречневую кашу, тушенку и паштеты добавлялись куриное мясо и картофельный крахмал, что существенно удешевляло поставляемый заказчику продукт. Действия господина Котлинского были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб по делу составил 141,5 млн руб., на эту же сумму МВД заявило гражданский иск.
Александр Котлинский вину не признает, а его защита настаивает на отсутствии в его действиях преступных намерений. Кроме того, адвокаты считают, что дело подзащитного было выделено из «большого» расследования незаконно.
Отметим, что в «большом» деле упоминается еще один аналогичный контракт, но заключенный в 2015 году с Минобороны. В том случае речь шла также о подмене ингредиентов. Всего в материалах в общей сложности говорилось о более чем 5 млн сухпайков, а общий ущерб оценивался в 220 млн руб. Помимо Александра Котлинского обвинения были предъявлены владельцу Барышского мясокомбината Михаилу Лакшину, исполнительному директору группы «Любава» Михаилу Родникову и гендиректору ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрию Атрощенко. Теперь в обвинении, предъявленном господину Котлинскому, никто из троих не фигурирует, а следственные действия в отношении них фактически заморожены.