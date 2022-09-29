Сухпайки распробуют со второй попытки

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд повторно начал рассмотрение дела гендиректора ООО «Барышский мясокомбинат» Александра Котлинского. Руководитель предприятия обвиняется в преднамеренной замене содержимого 240 тыс. сухих пайков, поставленных для нужд МВД в 2015 году. По версии следствия, производитель заменял говядину более дешевым куриным мясом и крахмалом, что нанесло ущерб ведомству на сумму 141,5 млн руб. Расследование ведется с 2017 года, а господин Котлинский пока является единственным из четырех его фигурантов, чье дело удалось довести до суда. Сам бизнесмен своей вины не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Барышского мясокомбината Александр Котлинский

Фото: "Барышский мясокомбинат" Генеральный директор Барышского мясокомбината Александр Котлинский

Фото: "Барышский мясокомбинат"

К зданию Мещанского суда гендиректора Барышского мясокомбината доставили из Ульяновска, где он находится под домашним арестом. Причем расстояние почти в тысячу километров подсудимый и сопровождающие проехали на Lada Granta, что для Александра Котлинского, перенесшего в марте инсульт, стало серьезным испытанием. Впрочем, жалоб на здоровье обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время предварительного заседания не высказывал, хотя и пообещал адвокатам после возвращения домой пройти полное медицинское обследование.

Защита бизнесмена в суде настаивала на возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования. Так, адвокаты указывали, что в материалах дела соучастники преступления, которое инкриминируется их клиенту, фигурируют как не установленные следствием лица, хотя дело Александра Котлинского является эпизодом «большого» расследования, начатого еще в 2017 году, в котором названы трое обвиняемых, а фабулы дел совпадают. Однако суд ходатайство отклонил, заодно продлив и домашний арест подсудимого до 13 января 2023 года.

Отметим, что Мещанском райсуд рассматривает дело о замене содержимого 240 тыс. сухпайков повторно. В апреле этого года он не смог перейти к разбирательству по существу, столкнувшись с неустранимыми противоречиями. Основное из них заключалось в том, что стороны не смогли договориться о форме участия господина Котлинского в судебных заседаниях. Адвокаты подсудимого настаивали на его личном присутствии на процессе, однако представители ФСИН дали понять, что не имеют возможности доставлять подсудимого на заседания в Москву. Предложенный гособвинителем формат участия по видео-конференц-связи не устроил адвокатов, указавших, что такой режим слушаний нарушает право обвиняемого на защиту, и потребовавших проведения процесса в Ульяновске. В итоге суд не принял никакого решения и отправил ходатайство защиты об изменении подсудности в Верховный суд РФ, который его отклонил.

Как ранее сообщал “Ъ”, Александр Котлинский фигурирует в одном из эпизодов расследования махинаций с поставками сухпайков. Речь идет о госконтракте на поставку индивидуальных рационов питания, заключенном 5 марта 2015 года. Сухпайки должны были поставляться в части внутренних войск, входивших на тот момент в систему МВД (сейчас Росгвардии). Однако, как считает следствие, еще до подписания соглашения, в период с 26 сентября 2014 года по 9 февраля 2015 года, у гендиректора ульяновского мясокомбината, а также его сообщников, в том числе из «числа осуществляющих организацию деятельности» мясокомбината и ООО «Оборонпродкомплект», возник преступный умысел на хищение денежных средств при исполнении госконтракта. Реализуя этот преступный умысел, господин Котлинский, по версии следствия, совместно с неустановленными лицами в период с 9 февраля по 3 сентября 2015 года организовал на территории руководимого им мясокомбината производство фальсифицированных мясных продуктов, входящих в состав индивидуальных рационов питания, поставляемых для частей внутренних войск. В частности, как настаивает следствие, вместо говядины в гречневую кашу, тушенку и паштеты добавлялись куриное мясо и картофельный крахмал, что существенно удешевляло поставляемый заказчику продукт. Действия господина Котлинского были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб по делу составил 141,5 млн руб., на эту же сумму МВД заявило гражданский иск.

Александр Котлинский вину не признает, а его защита настаивает на отсутствии в его действиях преступных намерений. Кроме того, адвокаты считают, что дело подзащитного было выделено из «большого» расследования незаконно.

Отметим, что в «большом» деле упоминается еще один аналогичный контракт, но заключенный в 2015 году с Минобороны. В том случае речь шла также о подмене ингредиентов. Всего в материалах в общей сложности говорилось о более чем 5 млн сухпайков, а общий ущерб оценивался в 220 млн руб. Помимо Александра Котлинского обвинения были предъявлены владельцу Барышского мясокомбината Михаилу Лакшину, исполнительному директору группы «Любава» Михаилу Родникову и гендиректору ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрию Атрощенко. Теперь в обвинении, предъявленном господину Котлинскому, никто из троих не фигурирует, а следственные действия в отношении них фактически заморожены.

Владислав Трифонов