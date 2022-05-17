Процессу помешало расстояние

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Как стало известно “Ъ”, с неожиданной проблемой столкнулся Мещанский райсуд Москвы при рассмотрении уголовного дела генерального директора ООО «Барышский мясокомбинат» Александра Котлинского. Он наряду с другими бизнесменами, напомним, обвиняется в махинациях при поставках более 5 млн сухих пайков для нужд Росгвардии и Минобороны. По версии следствия, производители тушенки и паштетов, входящих в армейский рацион, преднамеренно снижали их стоимость, заменяя говядину на более дешевое куриное мясо. На предварительном заседании выяснилось, что ФСИН отказалась обеспечивать явку господина Котлинского, находящегося под домашним арестом в Ульяновске, в столичный суд. Защита, в свою очередь, выступила против участия подсудимого в процессе с помощью видео-конференц-связи. В итоге Мещанский суд попросил Верховный суд РФ разъяснить, как действовать в такой ситуации.

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Материалы дела гендиректора Барышского мясокомбината в Мещанском райсуде были зарегистрированы 13 апреля. Спустя еще несколько дней была назначена дата предварительного заседания. Однако в ходе слушаний выяснилось, что возникла непредвиденная проблема. Представитель ФСИН отказался брать на себя обязанность своевременной доставки подсудимого Александра Котлинского на заседания столичного райсуда. Дело в том, что господин Котлинский находится под домашним арестом в своей квартире в Ульяновске и сотрудник пенитенциарного ведомства сослался на отсутствие у его службы технической возможности доставлять обвиняемого в Москву на процесс.

Представитель обвинения, в свою очередь, предложил подсудимому участвовать в судебных заседаниях в режиме видео-конференц-связи. Но это предложение категорически не устроило уже защиту господина Котлинского. Адвокаты бизнесмена настаивали, что в таком формате их доверитель будет лишен возможности в полной мере оценивать возникающие в ходе процесса ситуации и, соответственно, правильно на них реагировать. В частности, ему будет затруднительно давать оценку представленным в суде доказательствам и выступлениям свидетелей, а кроме того, он не сможет оперативно консультироваться со своими адвокатами и получать от них рекомендации. Все это, отметили в суде адвокаты, нарушит конституционное право обвиняемого на защиту.

Выслушав аргументы сторон и убедившись, что гособвинение и защита не смогут прийти к компромиссу по поводу формы участия господина Котлинского в процессе, Мещанский райсуд решил обратиться за разъяснениями в Верховный суд России. Тот теперь может изменить даже территориальную подсудность дела. Дата рассмотрения этого вопроса пока не назначена, сообщили “Ъ” в Верховном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Котлинский

Фото: "Барышский мясокомбинат" Александр Котлинский

Фото: "Барышский мясокомбинат"

Как ранее уже сообщал “Ъ”, Александр Котлинский является фигурантом уголовного дела о махинациях при поставках сухпайков для Росгвардии и Минобороны, которое Следственный комитет России возбудил около пяти лет назад. Материалы в отношении господина Котлинского были выделены в отдельное производство, и пока только они дошли до суда.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году при поставке в части тогда еще внутренних войск МВД (позже вошли в Росгвардию) индивидуальных рационов питания поставщиками были допущены махинации с их содержимым. Как считают в СКР, производители частично заменили говядину на гораздо более дешевое куриное мясо с картофельным крахмалом в «каше гречневой с говядиной», «говядине тушеной» и паштете «Нежном», которые входили в состав 1,2 млн пайков. После этого доля мясных продуктов, по версии следствия, составляла в консервах и паштетах всего 4% вместо положенных 37%.

Аналогичные претензии СКР предъявляет и к поставкам 4 млн пайков и консервов для Минобороны общей стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Общий ущерб по основному делу оценивается в 220 млн руб. Помимо Александра Котлинского, обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены также владельцу Барышского мясокомбината и гендиректору группы компаний «Агросоюз "Любава"» Михаилу Лакшину, исполнительному директору группы Михаилу Родникову и гендиректору ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрию Атрощенко. В деле господина Котлинского только один эпизод, ущерб по которому, по подсчетам следствия, составляет 140 млн руб. Вины бизнесмен не признает.

Владислав Трифонов