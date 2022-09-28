Анастасия Давыдова не собирается возвращаться в Россию

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уведомила сотрудников своего центра синхронного плавания, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом во вторник сообщили в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Во вторник главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Давыдова покинула Россию.

«Вчера сотрудникам нашего центра на электронную почту пришло письмо Анастасии Семеновны, в котором она сообщила об отъезде из России,— сообщили в организации.— Причин своего решения она не назвала, лишь отметила, что возвращаться не планирует».

Анастасии Давыдовой 39 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, тринадцатикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Давыдова занимает должность генерального секретаря Олимпийского комитета России, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также орденами Почета и Дружбы.

ТАСС