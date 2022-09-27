«Газпром» может остановить поставки газа через Украину

Инициированное «Нафтогазом Украины» арбитражное разбирательство в отношении «Газпрома» может привести к попаданию украинской компании под санкции РФ, что автоматически приведет к запрету на исполнение любых обязательств перед ней, заявил «Газпром» 27 сентября. Такой сценарий означает полную остановку транзита через Украину.

До начала военных действий на территории Украины транзит российского трубопроводного газа через территории страны в Европу шел через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» на тот момент приходилось до трети поставок (около 32,6 млн кубометров в сутки). Однако с 11 мая оператор ГТС Украины отказался принимать российский газ на этой точке входа, аргументировав это наступлением форс-мажорных обстоятельств. Свое решение оператор объяснял тем, что не может более осуществлять оперативно-технологический контроль компрессорной станции «Новопсков», которая находится на подконтрольных России территориях. В ответ «Газпром» перестал оплачивать эти транзитные мощности, поскольку считает, что потерял к ним доступ. Однако украинская сторона полагает, что «Газпром» все равно должен платить за них. В начале сентября «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже.

Сейчас российский газ транзитом идет только через точку «Суджа» в объеме около 42 млн кубометров в сутки.

«"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу — не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться»,— сообщил «Газпром». Об этом российская компания уведомила секретариат Международного арбитражного суда Международной торговой палаты и действующего руководителя НАК «Нафтогаз Украины».

Как утверждает «Газпром», «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления о форс-мажоре. В «Газпроме» также напомнили, что для решения споров сторон был определен швейцарский Цюрих, но, так как Швейцария перешла в разряд «недружественных стран», это лишает «Газпром» «фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения».

Татьяна Дятел