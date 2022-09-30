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Коммерсантъ FM
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Дашу Акимову ждут в Москве в октябре

23 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Поморье» мы рассказали историю 16-летней Даши Акимовой из Архангельской области («Три шага до мечты», Оксана Пашина). У девочки тяжелый сколиоз, который достиг уже 4-й степени. Ей тяжело дышать и ходить, сильно болит спина. Остановить искривление можно только с помощью высокотехнологичной операции. Но стоит она больше миллиона рублей. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 329 806 руб.) собрана. Родители Даши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Даша Акимова

Даша Акимова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Даша Акимова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 23 сентября 28 745 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Россия-1», ГТРК «Поморье», «Сахалин», «Калуга», «Белгород», «Дагестан», а также 152 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 32 детям на 20 469 121 руб.

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