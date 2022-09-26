У подрядчика нашли признаки фиктивности

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил уголовное дело против известного военного строителя Руслана Сагитова. По версии следствия, три года назад, будучи гендиректором ООО «Спецстройгрупп» (ССГ), он злоупотребил своими полномочиями при выполнении гособоронзаказа по реконструкции военного аэродрома Ахтубинск в Астраханской области, заключив, в частности, субподрядные договоры с организациями, «имеющими признаки фиктивности». После контракта с Минобороны ООО обанкротилось, а его бывшие участники и их партнеры до сих пор выясняют свои отношения в арбитражных судах.

По данным “Ъ”, зарегистрированное ранее в Санкт-Петербурге ООО «Спецстройгрупп» еще несколько лет назад участвовало одновременно в строительстве нескольких десятков крупных промышленных и гражданских объектов. Но к 2019 году общество стало участником такого же количества арбитражных процессов. От ССГ потребовали неустойку за сорванные контракты его бывшие заказчики и партнеры, сама фирма заявила финансовые претензии к своим бывшим руководителям и в итоге к июлю 2022 года была признана банкротом по требованию одного из истцов — ФГУП «ГВСУ №12». Кредиторская задолженность общества составляет сегодня около 50 млн руб.

Тем временем другой бывший партнер ССГ — ФГУП «ГВСУ №7» решил добиваться справедливости не в арбитраже, а в правоохранительной системе и обратился с соответствующим заявлением в СКР. Как было установлено расследованием, начатым в Черемушкинском отделе следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве, компания ССГ в 2017–2019 годах участвовала в реализации гособоронзаказа в проекте под названием «Реконструкция и строительство объектов летного поля аэродрома "Ахтубинск". 2 этап. 1-й пусковой комплекс». Реализацию проекта в целом Минобороны поручило профильной строительной компании ГВСУ №7, а ФГУП, в свою очередь, взял ССГ на субподряд.

Обществу были переданы работы по возведению централизованной системы заправки топливом на технической площадке подготовки самолетов, здания аэродромно-технического обслуживания, а также двух эскадрильно-технических зданий. Общая стоимость субподряда составляла 300 млн руб., а 96,2 млн руб. из этой суммы ССГ получило авансом, пообещав выполнить свою часть договора к 22 ноября 2019 года. В этот день стороны должны были подписать окончательный акт приемки работ.

Однако занимавший в то время должность гендиректора ССГ Руслан Сагитов, как полагает следствие, «предвидя причинение существенного вреда заказчику работ — Минобороны», начал действовать с расчетом «извлечения выгоды для себя и своих партнеров». Коммерсант, по материалам дела, уже от лица своего ООО заключил новые договоры субподряда с организациями, «имеющими признаки фиктивности», такими, например, как ООО «Нордснаб», ООО «Автолик», и перевел им часть средств. Из-за совершенных, по версии правоохранителей, гендиректором Сагитовым финансовых махинаций сроки строительства порученных ССГ объектов были сорваны, а вместе с ними и реализация в намеченное время всего проекта в целом.

Действия Руслана Сагитова в Черемушкинском отделе СКР расценили как «злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» (ст. 201.1 УК РФ). Бизнесмену при неблагоприятном для него развитии событий грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Сергей Машкин