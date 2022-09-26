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Коммерсантъ FM
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Бизнесмену оставили срок и вернули машино-место

Кассационный суд вынес решение по делу о хищении средств «Совкомфлота»

В Москве 2-й кассационный суд рассмотрел жалобу защиты на приговор, вынесенный в 2018 году по делу о хищении средств ОАО «Совкомфлот» на сумму более 8 млрд руб. Фигурантами расследования являлись бывший гендиректор этой компании Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин. По данным правоохранителей, суда компаний по заниженным ценам сдавались в аренду подконтрольным фигурантам фирмам, а те предоставляли их в субаренду по рыночным. Разницу, настаивало следствие, бизнесмены присваивали. Все трое давно находятся за границей и внушительные сроки получили заочно. Защита господина Измайлова, приговоренного к 11 годам колонии, настаивала на необоснованности приговора, но кассационный суд оставил срок в силе, освободив при этом бизнесмена от штрафа в 2,5 млн руб. и вернув ему арестованное ранее машино-место.

Дмитрий Скарга

Дмитрий Скарга

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Дмитрий Скарга

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Приговор по делу о хищении средств ОАО «Совкомфлот» был вынесен Дорогомиловским судом столицы весной 2018 года, а год спустя Мосгорсуд его утвердил. Бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин, в зависимости от роли каждого, были признаны виновными по ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление полномочиями, особо крупная растрата и легализация преступных доходов). Процесс проходил в заочном режиме, поскольку фигуранты к тому времени давно обосновались в Великобритании, которая отказала Генпрокуратуре РФ в их выдаче. В итоге господин Скарга получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн руб., господин Измайлов — 11 лет и штраф в 2,5 млн руб., а господин Никитин — 15 лет и 5-миллионный штраф.

Как ранее рассказывал “Ъ”, расследование этого громкого уголовного дела длилось десять лет. Основанием стало обращение в 2006 году в Генпрокуратуру России нового менеджмента госкомпании «Совкомфлот». В ходе аудита им были выявлены финансовые нарушения. В частности, по версии следствия, бывшее руководство «Совкомфлота» сдавало ряду подконтрольных офшорных компаний суда по заниженным ставкам, а те, в свою очередь, предоставляли корабли в субаренду по рыночным тарифам. Разницу, как считают в правоохранительных органах, участники сделок делили между собой. В общей сложности, по данным СКР, у «Совкомфлота» было похищено более 8 млрд руб., из них свыше 5,5 млрд руб. фигурантам дела удалось легализовать. Организатором преступной схемы следствие посчитало предпринимателя из Санкт-Петербурга Юрия Никитина. Также в махинациях, помимо него и двух топ-менеджеров, был задействован руководитель британской дочерней компании «Совкомфлота» Fiona Maritime Agencies Юрий Привалов. Он заключил досудебное соглашение и был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Защита господина Измайлова, который был признан виновным в участии в ОПС и хищении, обжалуя приговор, дошла до Верховного суда РФ, а тот в июне этого года направил дело в кассационную инстанцию. Адвокат бизнесмена настаивал на том, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а вина его подзащитного не доказана. В частности, отмечала защита, в приговоре отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у господина Измайлова корыстного мотива или незаконных доходов, сговор с другими фигурантами, участие в преступном сообществе. В материалах дела, говорится в жалобе, отсутствуют результаты экспертизы, направленной на установление наличия ущерба, между тем Счетная палата в ходе проверки в 2005 году нарушений в работе подзащитного не выявила. Адвокат посчитал, что суд необоснованно не принял во внимание решение Высокого суда Англии и Уэльса, отклонившего претензии к господину Измайлову. По мнению защиты, в основу приговора были положены показания заинтересованных лиц, а суд необоснованно не удовлетворил ряд ходатайств адвокатов. Также, отметил защитник, в приговоре нет мотивировки назначения дополнительного наказания в виде штрафа. С учетом доводов, приведенных в кассационной жалобе, адвокат попросил ранее вынесенные судебные решения отменить, а уголовное дело передать на новое рассмотрение.

Изучив материалы дела и жалобу защиты, кассационная инстанция пришла к выводу, что приговор Дорогомиловского суда основан как на показаниях свидетелей и потерпевших, так и на многочисленных документах, изъятых в ходе расследования, в том числе соглашений между различными компаниями с указаниями расценок. Какой-либо заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей обвинения в искусственном создании доказательств, а также причин для оговора фигуранта суд не выявил. Кассационная инстанция посчитала доказанной виновность господина Измайлова, который, «выполняя указания руководителя преступного сообщества, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой им должности, давал своим подчиненным обязательные для исполнения указания, оказывал влияние на принятие решений советами директоров компаний…, обеспечивая принятие нужных преступной организации решений для хищения имущества».

«Доводы жалобы о преюдициальном значении для настоящего уголовного дела решений Высокого суда Англии являются несостоятельными,— отмечается в решении кассационного суда.— Решения, на которые ссылается автор жалобы, получены в рамках разрешения гражданско-правового спора, а не уголовного дела, в условиях иной правовой системы, без учета правил и норм, в том числе гарантий, предоставляемых сторонам российским законодательством в области уголовного судопроизводства».

При этом суд признал правоту автора жалобы в том, что в приговоре не содержится мотивированных оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, хотя закон требует их наличия. В итоге срок наказания, назначенный господину Измайлову, 11 лет колонии строгого режима, кассационная инстанция оставила в силе, но исключила дополнительное наказание в виде штрафа. А поскольку в качестве обеспечительной меры по его уплате ранее было арестовано машино-место осужденного в доме на Стартовой улице, суд вернул его владельцу.

Александр Александров

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