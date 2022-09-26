Федерализация долгостроев

В правительстве теперь уже на практическом уровне рассматривается вопрос о передаче завершения строительства ряда социально значимых долгостроев в регионах на федеральный уровень. Если это решение будет принято, функции госзаказчика по таким объектам могут быть переданы ППК «Единый заказчик» или подведомственным организациям Минстроя. По данным “Ъ”, в списке первоочередных долгостроев — 11 объектов, в том числе больницы в Орле, Твери, Ставрополе и Комсомольске-на-Амуре, общая стоимость объектов этого списка — не менее 24 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Областная больница в Орле, строящаяся с 2006 года, может в итоге стать федеральной стройкой

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Областная больница в Орле, строящаяся с 2006 года, может в итоге стать федеральной стройкой

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в Белом доме вернулись к идее завершения строительства ряда социально значимых объектов в регионах путем передачи долгостроев, софинансируемых федеральным бюджетом, на федеральный уровень с регионального. Напомним, что долгострой в социальной сфере обсуждается федеральной властью в течение многих лет, при этом практически каждый визит премьер-министра Михаила Мишустина в регионы в последние три года содержит посещение такого рода объектов, и в них всегда публично главы регионов подтверждают готовность их завершения к конкретным срокам.

Сейчас в правительстве обсуждаются три варианта «федерализации» строек, обещания завершить которые в стандартном режиме регионами быть выполнены, скорее всего, не могут. Они в том числе обсуждались ранее на президиуме Госсовета по ЖКХ. В первом варианте, там, где речь идет только о региональных объектах, софинансируемых федеральным центром, предполагается перевод функции технического заказчика объекта по соглашению с регионом на подведомственную структуру Минстроя, например ФАУ «Роскапстрой». Во втором варианте регион может заключить с публично-правовой компанией (ППК) «Единый заказчик» соглашение о передаче ей функций уже госзаказчика, а не технического заказчика, для этого потребуются изменения в закон 435-ФЗ (к чему Белый дом готов) и в ст. 79 Бюджетного кодекса, если речь идет о муниципальном объекте. Наконец, по аналогии с проектами ГК «Олимпстрой» ППК «Единый заказчик» может строить муниципальные объекты по решению правительства РФ.

В списке первоочередных проблемных соцобъектов, который обсуждается в правительстве,— 11 региональных долгостроев, общая стоимость которых в ценах тех лет, в которые проекты были утверждены,— чуть более 24 млрд руб. Самые дорогие объекты списка — медцентр областной больницы в Орле, детские клиники в Твери, Ставрополе и Комсомольске-на-Амуре, онкоцентр в Томске, социальный городок в Псковской области (Барановичи), покрытие взлетной полосы в ярославском аэропорту Туношна.

Зампред Совета федерации Галина Карелова считает предлагаемый механизм передачи региональных долгостроев на федеральный уровень эффективным и необходимым. «Особенно это касается строительства больниц в регионах, где надо быстрее решать проблему повышения доступности и качества медицинских услуг»,— отмечает она. По ее словам, в ряде регионов затянуты сроки разработки проектно-сметной документации необходимого качества, возможно, из-за нехватки квалифицированных специалистов. Глава комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко также считает решение назревшим: «Уровень компетенций в строительной отрасли растет, но у нас уже критические масштабы недостроя, а это и бюджетные деньги, и невыполненные социальные обязательства».

В строительной отрасли поправки также поддерживают. Глава комитета НОПРИЗ по архитектуре и строительству Алексей Воронцов указывает на проблемы низкого качестве проектной документации из-за ценовой политики и, как следствие, участия в конкурсах и торгах слабых изыскательских и проектных команд. «Как результат — низкое качество, существенный рост стоимости и увеличение сроков строительства. Если экономика мешает выполнению социальных обязательств, государство обязано взять ответственность и работу на себя. Поэтому необходимо передать единому госзаказчику работы по завершению строительства и сдаче в эксплуатацию таких объектов»,— отмечает он.

Дмитрий Бутрин, Диана Галиева