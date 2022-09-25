Мы с Людмилой ходим парой

Два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходившие на прошлой неделе, завершились победами россиянок. В Токио на Toray Pan Pacific Open Tennis — состязании категории 500 с призовым фондом $758 тыс. — победила Людмила Самсонова, которая не отдала ни одного сета за пять матчей. А в Сеуле на Hana Bank Korea Open, имевшем категорию 250 и призовой фонд $252 тыс., отличилась Екатерина Александрова. Это уже третий российский победный дубль на турнирах WTA в течение последних двух месяцев, причем к двум предыдущим дублям Самсонова также имела прямое отношение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова — победительница турнира Toray Pan Pacific Open

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Людмила Самсонова — победительница турнира Toray Pan Pacific Open

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Осенние турниры в Токио и Сеуле уже давно считаются счастливыми для российских теннисисток. Особенно это касается престижного Toray Pan Pacific Open Tennis, на котором за 15 лет россиянки пять раз брали титулы и столько же раз доходили до финала. И в этот раз они вполне могли бы разыграть чемпионский трофей между собой, но в одном из полуфиналов Вероника Кудерметова обидно уступила на тай-брейке решающей партии китаянке Чжэн Циньвэнь.

Зато не подкачала Людмила Самсонова, которая громко заявила о себе в прошлом году, сенсационно выиграв в Берлине свой первый титул на траве и принеся сборной России победное очко в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Вот уже второй месяц Самсонова практически непобедима. В августе она выиграла два турнира категории 250, после чего дошла до четвертого круга US Open, где упустила реальнейший шанс пройти австралийку Айлу Томлянович. И вот теперь она просто блестяще выступила в Японии.

В пяти матчах, в том числе против недавней чемпионки Wimbledon Елены Рыбакиной, она не отдала ни одной партии и завоевала свой четвертый за карьеру титул. 18 побед в 19 последних матчах на уровне WTA Tour — великолепный показатель.

Агрессивный теннис Самсоновой производил яркое впечатление уже в прошлом году. Но в последнее время к сильной подаче и акцентированному удару справа добавилась разумная надежность. Самсонова нисколько не потеряла в мощи, но теперь старается не форсировать события в равных розыгрышах, дожидаясь удобного момента для атаки. О большом запасе прочности 23-летней россиянки говорит и то обстоятельство, что финал против Чжэн Циньвэнь получился очень непростым, но молодая китаянка, которая действовала в таком же атакующем ключе, уступала в концовках обеих партий, завершившихся с одинаковым счетом 7:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова выиграла турнир Hana Bank Korea Open

Фото: Ahn Young-joon / AP Екатерина Александрова выиграла турнир Hana Bank Korea Open

Фото: Ahn Young-joon / AP

Корейский турнир WTA по сравнению с японским имеет более низкую категорию, но это не умаляет заслуг 27-летней Екатерины Александровой, которая уже побывала первой ракеткой России. Она неделей ранее выступала в словенском Портороже, и времени на акклиматизацию на другом континенте у нее практически не оставалось. Однако единственный сет за весь турнир она проиграла в первом матче — против 142-й ракетки мира Эйши Мухаммад.

Финал против чемпионки Roland Garros 2017 года Елены Остапенко (Латвия) имел предысторию принципиального характера. Дело в том, что свою первую победу над соперницами из первой десятки Александрова одержала в 2018 году именно в Сеуле и именно над Остапенко, да и общий счет их встреч был 4:2 в ее пользу. В первой партии Остапенко, 19-я ракетка мира, вела с брейком — 5:3, имела сетбол при счете 6:5, но Александрова сумела проявить характер и, демонстрируя порой очень красивую игру, вытянула тай-брейк. А во втором сете борьбы не получилось. У Остапенко возникли проблемы с правой ногой, из-за чего ей пришлось взять медицинский перерыв, и затем россиянка не отдала ни одного гейма.

Это третий титул в карьере Александровой и второй — в нынешнем году. Примечательно, что в своем предыдущем финале — в июне на травяном турнире в голландском Хертогенбосе против Арины Соболенко из Белоруссии — она также записала сопернице «баранку».

Впрочем, еще удивительнее выглядит другая статистика. За последние два месяца российские теннисистки организовали уже третий победный дубль в течение одной недели! Напомним, что в начале августа в Сан-Диего отличилась Дарья Касаткина, а в Вашингтоне — Людмила Самсонова. Они же перед началом US Open победили, соответственно, в Гранби и Кливленде, а теперь усилиями все той же Самсоновой и Александровой перечень российских достижений на турнирах WTA пополнился еще двумя титулами.

Все это, разумеется, находит свое отражение в мировом рейтинге, где Александрова теперь будет стоять на 21-м месте, а Самсонова — на 23-м. Так высоко ни та ни другая еще не поднимались. А по очкам, набранным в нынешнем сезоне, они даже попали в первую двадцатку, присоединившись там к Касаткиной и Кудерметовой, которые имеют прекрасную возможность вдвоем попасть на итоговый турнир года WTA Finals.

Евгений Федяков