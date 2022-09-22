FIS с ними

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) стала первой крупной спортивной структурой, допустившей отказ от «изоляционных» мер в отношении российских спортсменов. Генеральный секретарь FIS Мишель Вион предположил, что отстраненные на фоне военной операции на Украине от участия в международных соревнованиях представители сборной России смогут вернуться на них уже в ближайшем сезоне и даже выступить на чемпионате мира. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и Олимпийском комитете России (ОКР) посчитали эти слова «позитивным» знаком, однако речи о переломе тренда, кажется, все равно не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других членов сборной России по лыжным гонкам может появиться возможность выступить на чемпионате мира

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других членов сборной России по лыжным гонкам может появиться возможность выступить на чемпионате мира

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта Мишель Вион сделал заявление, которое вызвало довольно значительный резонанс в российских спортивных кругах по вполне понятной причине. Господин Вион, говоря о возвращении на международные соревнования отстраненных от участия в них спортсменов из России и Белоруссии, допустил, что оно, пусть в нейтральном статусе, «возможно» уже в декабре, то есть в начале очередного зимнего сезона. При этом генсек FIS не исключил выступления россиян на чемпионате мира по лыжным видам: он пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенской Планице. Мишель Вион, правда, как указывает норвежское издание VG, уточнил, что решение о допуске россиян не может быть принято без «четкой рекомендации» Международного олимпийского комитета (МОК). Именно его сформулированная еще весной позиция по поводу необходимости применения жестких санкций к российскому спорту послужила основной для «изоляционных» действий со стороны международных федераций. До сих пор президент МОК Томас Бах не давал понять, что организация готова ее пересмотреть.

В любом случае произошло довольно примечательное событие. FIS стала первой крупной спортивной структурой, по крайней мере намекнувшей на стремление сменить политику в отношении российских спортсменов. Причем речь идет о чрезвычайно важном для России виде спорта. В лыжных гонках, наиболее заметном из жанров, курируемых FIS, ее команда добилась колоссального успеха на февральской Олимпиаде в Пекине. Российские лыжники завоевали на ней 11 из 32 медалей, добытых всей сборной, в том числе 4 из 6 — золотых, а ее лидер Александр Большунов превратился в героя Олимпийских игр, став их трехкратным чемпионом.

Реакция отечественных спортивных функционеров на заявление Мишеля Виона была вполне естественной и предсказуемой.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала его «РИА Новости» «хорошим знаком», а глава ОКР Станислав Поздняков включил в список «позитивных шагов в устраивающем нас направлении». А выступление господина Позднякова на исполкоме ОКР говорило о том, что он уверен в том, что тренд на «смягчение» продолжится. «Россия большая страна — не только на карте мира, но и в спорте. Это начинают везде осознавать, в том числе из-за финансовых убытков соревнований»,— сказал, в частности, господин Поздняков, считающий, что и в летних видах ситуация может измениться в лучшую сторону. Во всяком случае, президент ОКР считает, что «большинство» российских спортсменов смогут принять участие в квалификационных турнирах к ближайшей Олимпиаде: она состоится в Париже в 2024 году. Более того, Станислав Поздняков охарактеризовал сценарий с возвращением россиян на международную спортивную арену как «базовый» или «предпочтительный» для МОК.

Впрочем, явных признаков, позволяющих приравнивать высказывание Мишеля Виона к перелому неприятной для России тенденции, все-таки пока не видно. Достаточно сказать, что почти одновременно с ним свой пресс-релиз выпустила Международная федерация дзюдо (IJF). В нем говорится об отстранении от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов до 2023 года. Такое решение принято, «принимая во внимание текущую международную обстановку» и с целью «обеспечить защиту всех атлетов». IJF до этого момента являлась одной из немногих федераций, которая отказывалась следовать в русле рекомендаций МОК и не препятствовала выступлениям россиян в своих состязаниях.

Алексей Доспехов