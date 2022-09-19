44,4 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 октября 2022 года, сообщил Минфин. Это на $7,6 меньше действующей сентябрьской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября — $72,65 за баррель, или $530,4 за тонну. Из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало сложнее, оставшиеся импортеры готовы покупать ее только со скидкой. Впрочем, размер дисконта цены Urals к цене сорта Brent (в августе фьючерс на его поставку в среднем стоил $97,5 за баррель) снижается — в августе он составил $23, что меньше июльских $27 и июньских $30.