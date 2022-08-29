Ставки придавили золото

Цены на золото на мировом рынке обновили месячный минимум, приблизившись к $1,72 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,3 тыс. руб. за 1 грамм. Однако в отличие от международных инвесторов российские наращивают вложения в металл, о чем свидетельствуют высокие объемы торгов и рекордные притоки в ПИФы. Золото рассматривается как альтернатива валютным вкладам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Investing.com, котировки золота на мировом рынке 29 августа опускались до $1720 за тройскую унцию, минимального значения с конца июля. Даже с учетом последующего отскока и возвращения к отметке $1738 за унцию цены остались на 3,6% ниже уровней локального максимума, установленного 12 августа.

Котировки других драгоценных металлов снизились более значительно. Так, стоимость серебра снизились за две недели на 9%, до $18,85 за унцию, платины — почти на 10%, до $866,74 за унцию. Котировки обоих металлов также обновили месячный минимум. Более устойчивым оказался палладий, снизившийся только на 6%, до $2137 за унцию.

Обновлению локальных минимумов драгоценных металлов способствовали комментарии главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. В минувшую пятницу Джером Пауэлл сообщил, что главной целью регулятора остается снижение инфляции, а для этого необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Кроме того, он отметил, что на следующем заседании ФРС в сентябре возможно очередное значительное повышение ставки.

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«Судя по всему, это означает рост ставки скорее на 75 б. п., чем на 50 б. п. Рынки стали закладывать в котировки именно такой сценарий после длительного периода сомнений, когда вероятность повышения ставки на 75 б. п. была практически такой же, как и на 50 б. п.»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Ожидание дальнейшего повышения ведет к росту спроса на активы с фиксированной ставкой, что негативно для рынка драгметаллов. При этом, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, платина и серебро более волатильны, чем золото,— их стоимость растет быстрее в благоприятных условиях, но и падает более резко. О падении спроса на золото говорят данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), по которым за две недели, закончившиеся 24 августа, международные инвесторы вывели из золотых фондов $1,6 млрд.

Упали цены на золото и на Московской бирже. В ходе торгов 29 августа стоимость металла опускалась до 3,27 тыс. руб. за 1 грамм, что на 2,6% ниже значений 26 августа. По итогам дня она остановилась на 3,33 тыс. руб. Зато объем торгов второй день подряд превышает 360 млн руб., что выше среднего значения за предшествующие две недели. Динамика цен на локальном рынке в значительной степени зависит от колебаний курса доллара, что зачастую приводит к расхождению с ценами в Лондоне. На прошлой неделе курс доллара вырос на 2,4%, до 60,5 руб./$, что способствовало росту рублевой стоимости золота на 2,7%, тогда как долларовые котировки выросли всего на 0,4%. В понедельник курс опускался до 60 руб./$, а завершил день на 60,4 руб./$.

В отличие от международных инвесторов локальные сохраняют повышенный интерес к драгоценному металлу.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за четыре недели августа частные инвесторы вложили в фонды, ориентированные на золото, 1,5 млрд руб., что в полтора раза выше показателя за июль.

Такие инвестиции, по словам портфельного управляющего «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, рассматриваются инвесторами как альтернатива долларовым сбережениям. «С учетом повышенных рисков и увеличения стоимости обслуживания депозитов и счетов, номинированных в валютах недружественных стран, покупка "рублевого" золота имеет смысл»,— отмечает эксперт.

При дальнейшем повышении ставки ФРС снижение стоимости золота продолжится, предупреждают аналитики, но невысокими темпами. «Текущие цены близки к своим годовым минимумам, поэтому запас падения, скорее всего, исчерпан на какое-то время»,— считает Валерий Емельянов. Средняя цена золота во втором квартале составляла $1,87 тыс. за унцию., за первые два месяца третьего квартала — $1,75 тыс. за унцию. Михаил Шейбе не исключает того, что в четвертом квартале средняя стоимость золота опустится к уровню $1,7 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев