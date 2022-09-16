Тамбовский свин им не товарищ

Крупный производитель свинины со штаб-квартирой в Дании Goodvalley продал российский бизнес — Рассказовский свиноводческий комплекс в Тамбовской области. Владельцем предприятия мощностью до 20 тыс. тонн мяса в год стал местный производитель зерна и трейдер. На фоне роста стоимости строительства новых комплексов интерес к покупке действующих предприятий должен расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Датская Goodvalley A/S перестала владеть российским подразделением «Гудвэлли», которое управляет Рассказовским свиноводческим комплексом (РАСК) в Тамбовской области, следует из данных ЕГРЮЛ. С 12 сентября 99,99% «Гудвэлли» принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», которое выращивает пивоваренный ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою, кукурузу, горох.

Goodvalley — крупный европейский производитель свинины со штаб-квартирой в Копенгагене. На конец 2020 года управлял 35 фермами в Польше, на Украине и в России, а также 42 тыс. га земель. В Польше и на Украине Goodvalley — второй производитель свинины, сказано в отчетности. На российский рынок приходилось 9% выручки Goodvalley.

РАСК, по собственным данным, реализует более 100 тыс. голов свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также комбикормовым комплексом емкостью 20 тыс. тонн. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, РАСК выпускал до 20 тыс. тонн свинины в год. В 2021 году выручка РАСК выросла на 37%, до 1,98 млрд руб., чистая прибыль — до 296,2 млн руб.

В Goodvalley “Ъ” не ответили. Гендиректор «Агро-Вилион» Максим Копнин подтвердил сделку, отказавшись от других комментариев.

Два собеседника “Ъ” на рынке допускают, что выход Goodvalley из российского бизнеса подстегнули военные действия РФ на Украине. По словам еще одного источника “Ъ”, в Goodvalley и раньше рассматривали возможность продажи РАСК из-за ужесточения конкуренции на местном рынке.

Активами Goodvalley в России интересовались и крупные профильные инвесторы. В июле ходатайство о покупке подразделения компании в Федеральную антимонопольную службу подавала структура группы «Черкизово» семьи Михайловых. В «Черкизово» подтвердили “Ъ”, что интересовались приобретением РАСК, но не договорились с продавцом по условиям сделки.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что в условиях растущей стоимости строительства новых комплексов и возможных проблем с импортом оборудования покупка действующих предприятий становится оптимальным способом расширения бизнеса. По оценкам Юрия Ковалева, строительство комплекса сопоставимой с РАСК мощности с нуля сегодня обойдется примерно в 2,5–3 млрд руб. В данном случае покупатель, вероятно, мог быть в том числе заинтересован в наращивании земельного банка, учитывая, что найти 6 тыс. га в Центральном Черноземье одним лотом сегодня непросто, добавляет господин Юшин.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что покупатель РАСК — достаточно известный сельскохозяйственный трейдер с опытом работы в Центральном Черноземье, поэтому при необходимости может обеспечивать поставки зерна для мясного производства. С другой стороны, продолжает эксперт, особых перспектив на российском рынке свинины сейчас не видно: предложение растет, потребление стабильно, а экспорт существенно не увеличивается.

По данным Минсельхоза, в первой половине 2022 года объем выпуска свинины вырос на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году. Оптовые цены на это мясо к концу августа были на уровне 199 руб. за 1 кг против 123,5 руб. за 1 кг годом ранее. По словам Сергея Юшина, для небольших предприятий, особенно не имеющих собственной кормовой базы, продажа в текущих условиях становится одним из основных сценариев.

Анатолий Костырев