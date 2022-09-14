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Коммерсантъ FM
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Российская нефть ушла в индийский импорт

Мониторинг внешней торговли

Во взаимной торговле России и Индии с начала военной операции РФ на Украине повторяется тот же сюжет, что и в торговле России с Китаем (см. “Ъ” от 8 сентября),— стремительный рост поставок в эту страну российских ресурсов не компенсируется встречными поставками, фиксирует вчерашний обзор ЦМАКП о трендах развития крупнейших экономик мира.

Оценки центра по данным Министерства торговли и промышленности Индии свидетельствуют о том, что в первой половине 2022 года на фоне санкций в отношении РФ со стороны большинства развитых экономик мира «оборот торговли товарами России и Индии стремительно увеличился: стоимостной объем торговли в январе—июне 2022 года превысил соответствующий показатель 2021 и 2020 года в 2,7 раза и 3,2 раза соответственно». В абсолютных цифрах показатель в июне достиг без малого $4,5 млрд, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года почти на 600% (в апреле товарооборот составил $2 млрд, в мае — $2,5 млрд, хотя в предыдущие годы месячный стабильно укладывался в диапазон $0,5–1 млрд). В прошлом году объем торговли составил $12 млрд — и был при этом рекордным.

Однако нынешний стремительный рост взаимной торговли полностью обеспечен кратным — в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года — расширением объемов импорта Индии товаров из России, тогда как объемы индийского экспорта в Россию снизились (см. график), то есть профицит РФ от этой торговли с начала 2022 года вырос более чем на $8 млрд. Самый сильный прирост продемонстрировали поставки в Индию российской нефти (с 264 тыс. тонн в марте до 4,035 млн тонн в июне 2022 года). По словам замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Ивина в интервью «РИА Новости», Индия вошла в топ-10 крупнейших торговых партнеров РФ, сменив в нем США.

Заметим, страны «семерки» в начале сентября вновь заявили о намерении ограничить цены на российскую нефть, установив потолок выше себестоимости добычи и запретив морскую перевозку нефти, если она будет продаваться по более высокой цене, а Минфин США сообщил, что компаниям-импортерам в случае нарушения ценового лимита грозит ответственность. Предполагается, что лимит может быть установлен в начале декабря. Российская сторона, однако, заявила, что остановит поставки в страны, которые поддержат подобные ограничения.

Олег Сапожков, Татьяна Едовина

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