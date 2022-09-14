Зарплаты медиков рассмотрят пристальнее

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) планирует расширить сбор данных о зарплатах медработников регионального здравоохранения для того, чтобы эффективнее отслеживать пока не всегда успешное выполнение майских указов президента от 2012 года. Медорганизации будут отчитываться о доходах сотрудников, оказывающих медуслуги не только по территориальной, но и по базовой программе ОМС. Такую же статистику ФФОМС будет собирать и с федеральных медицинских центров.

ФФОМС намерен расширить практику отслеживания уровня зарплат медицинских работников, следует из проекта приказа фонда, опубликованного на regulation.gov.ru. Проект вносит изменения в приказ о порядке предоставления отчетности о зарплате работников медорганизаций в сфере ОМС. Фонд хочет получать от них данные о среднесписочной численности работников не только для территориальной, но и для базовой программы медстрахования. Также появляются требования к федеральным медицинским центрам, которые являются частью ОМС,— им предстоит предоставлять данные о численности работников, о фонде их зарплаты и о среднемесячных начислениях в соответствии с объемами медпомощи, распределенными ?по территориальной программе ОМС.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что обновление форм отчетности позволит ФФОМС эффективнее следить за выполнением регионами майских указов президента от 2012 года, согласно которым власти субъектов должны были повысить зарплаты определенных категорий бюджетников. В частности, оплата труда врачей должна быть не ниже 200% от средней по экономике региона, для среднего и младшего медперсонала — 100%.

Усиление контроля за исполнением указов можно объяснить тем, что за прошедшие десять лет регионы если и достигали заданного порога зарплат, то не на постоянной основе. Причиной этого называлась нехватка средств региональных бюджетов. По данным Росстата, по итогам первой половины этого года в целом по РФ зарплата врачей составляла 191% от среднероссийской (95,3 тыс. руб. против 49,6 тыс. руб.), среднего медперсонала — 96,4% (47 тыс. руб. против 49,6 тыс. руб.), младшего — 81% (40,2 тыс. против 49,6 тыс. руб.).

С помощью дополнительных данных ФФОМС, вероятно, планирует также отлеживать соотношение в зарплатах медперсонала постоянной и переменной частей. Ранее Минздрав разослал регионам письмо, в котором рекомендовал им «активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников» и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55–60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях; подробнее см. “Ъ” от 2 сентября).

Выдвигая новые требования к территориям, федеральный центр пытается сделать финансовое положение региональных систем здравоохранения более устойчивым. Ранее Минздрав предложил субъектам РФ новую методику подсчета тарифа ОМС на неработающее население, запланировав таким образом увеличить доходы системы ОМС в 2023–2024 годах на 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 августа). Вчера же ведомство опубликовало проект постановления правительства, изменяющий методику предоставления субвенций по ОМС для регионов. В частности, предельное значение коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг предложено увеличить с 5,5 до 6,5. Это позволит ФФОМС выделять больше средств на территориальные программы регионам, в которых этот коэффициент выше 5,5 (в их числе Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа).

Анастасия Мануйлова