Управляющие обналичили риски

Глобальные портфельные управляющие довели долю наличности в фондах до максимального уровня с 2001 года. Беспокойство инвесторов вызывает агрессивность, с которой регуляторы крупнейших развитых экономик повышают ставки, что в сочетании с высокими геополитическими рисками может ухудшить перспективы развития. В таких условиях сокращаются вложения в акции. Инвестиции в иностранные ценные бумаги снижают и российские игроки, которых пугают высокие инфраструктурные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Портфельные управляющие резко нарастили запасы наличности в инвестфондах, свидетельствует сентябрьский опрос, проведенный Bank of America (BofA). В анкетировании приняли участие представители 240 фондов с суммарными активами $95 млрд. По данным опроса, средняя доля наличных средств выросла с 5,7% в августе до 6,1%, тем самым вернув показатель до максимального значения за 21 год. Одновременно 60% респондентов заявили о том, что принимают инвестиционные риски ниже нормы. Пессимистичнее управляющие не были ни разу за более чем 20 лет наблюдений.

Увеличению запасов наличных способствовали усилившиеся опасения относительно агрессивности денежной кредитной политики ФРС, что может негативно сказаться на экономике страны и всего мира. В конце августа глава американского регулятора Джером Пауэлл сообщил, что главной целью регулятора остается снижение инфляции, а для этого необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Кроме того, он отметил, что на заседании ФРС в сентябре возможно очередное значительное повышение ставки.

«Для рынка был дан достаточно четкий сигнал — ФРС собирается повышать ставку так, чтобы замедление экономической активности снизило темпы роста потребительской инфляции. Причем она готова терпеть низкие темпы роста экономики и рост безработицы достаточное время, чтобы обуздать инфляцию»,— отмечает финансовый аналитик Accent Capital Сергей Федянин.

Быстрый рост ставок отмечается и в других развитых странах. На прошлой неделе ставки на 75 б. п. подняли Банк Канады и ЕЦБ. «Ужесточение монетарных условий происходит на фоне неспокойной геополитической обстановки и высоких цен на энергоносители, что затрудняет экономический рост»,— поясняет аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

В таких условиях управляющие рекордными темпами сокращают вложения в наиболее рисковый класс активов — акции. По данным опроса, число портфельных менеджеров, доля вложений в акции у которых оставалась ниже индикативного уровня, на 52% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц перевес пессимистов увеличился вдвое.

Столь негативно инвесторы не смотрели на акции ни разу с начала исследований BofA. Наиболее интенсивно падал интерес к акциям европейских компаний. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле ниже индикативного уровня на 42% превышало число тех, у кого показатель был выше. Это худший показатель в истории наблюдений. Продажи усилились и на других рынках: развивающихся стран, США, Японии и Великобритании.

Интерес к иностранным акциям снижается и со стороны российских инвесторов. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, в августе чистый отток из розничных фондов, ориентированных на ценные бумаги иностранных компаний, составил 770 млн руб.

Этот вывод средств, как считает руководитель дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин, связан не только с ростом глобальных рисков, но и с ростом инфраструктурных рисков. По данным первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, Евросоюз заблокировал в НРД иностранные ценные бумаги российских резидентов на 6 трлн руб.

Вместе с тем участники рынка предупреждают, что, несмотря на изоляцию российского рынка, экономика России по-прежнему остается зависимой от глобальной, и прежде всего — через сырьевые компании. В случае спада глобальной экономики, полагает старший аналитик УК «Первая» Артем Перминов можно ожидать снижения спроса на сырьевых рынках, что в контексте российского рынка создаст давление на бумаги компаний из нефтегазового и металлургического секторов.

Виталий Гайдаев