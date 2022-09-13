Депутаты поговорили о наболевшем

В Госдуме во вторник открылась осенняя сессия. На первом заседании лидеры фракций комментировали ход специальной военной операции на Украине и прошедшие выборы. Руководители КПРФ и «Новых людей» заявили, что из-за монополизма «Единой России» в ряде регионов итоги голосования исказили реальное политическое пространство и перечеркивают политическую систему, «которую Путин с таким трудом создавал». Спикер Думы единоросс Вячеслав Володин в ответ философски заявил, что «сложная конструкция», построенная «на основе диалога», действительно более эффективна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Геннадия Зюганова (справа), некоторые руководители на местах не услышали призыв президента к сплоченности общества в нынешних сложных условиях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению Геннадия Зюганова (справа), некоторые руководители на местах не услышали призыв президента к сплоченности общества в нынешних сложных условиях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым из руководителей фракций на думскую трибуну поднялся лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он раскритиковал завершившиеся 11 сентября региональные и муниципальные выборы. По мнению коммуниста, «Единая Россия» не услышала напутствие, которое президент Владимир Путин высказал думским фракциям в Кремле. «Он потребовал сплоченности общества, но какая может быть сплоченность, когда в Краснодаре поставили очередного цербера, который не понимает, что выборы — это прежде всего соперничество кандидатов и полноценный диалог. Там ни фига не осталось от этого, еще один султанат появился на юге России»,— негодовал господин Зюганов. Отдельно он упомянул муниципальные выборы в Москве, где в одном из бюллетеней было восемь коммунистов — «два наших, остальные все фальшивые». За это, по словам лидера КПРФ, отвечают «чиновники, которые за свою задницу болеют».

Геннадий Зюганов также выразил мнение, что дистанционное электронное голосование и массовое волеизъявление на дому полностью перечеркивают политическую систему, которую президент Путин «с таким трудом создавал».

«Я призываю вас привести все в соответствие с реальной обстановкой»,— призвал он представителей власти.

Со схожей риторикой выступил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, отметивший, что в некоторых регионах местные власти стремятся к политической монополии. По его мнению, нужно отказаться от трехдневного голосования, которое мешает оппозиционным партиям выставлять наблюдателей, и от «увеличившегося использования» надомного и досрочного голосования, где «много признаков административной мобилизации». Кроме того, считает господин Нечаев, надо возвращать на муниципальных выборах партийные списки.

Лидер «Новых людей» напомнил, что по инициативе президента половину думских комитетов в восьмом созыве возглавляют представители оппозиционных фракций (у которых в сумме чуть более четверти мандатов), «потому что у федерального руководства есть понимание, что представительство — это очень важно, возникает дискуссия». «Мы видим, что на местах вертикаль власти начинает искажать политическое пространство»,— сказал он. Депутат привел в пример городскую думу Твери, где все места получили единороссы, что не соответствует социологии (выборы в Твери проходили исключительно по одномандатным округам).

Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя это выступление, заметил, что те руководители регионов и муниципалитетов, которые «пытаются все в своих интересах сформировать, как правило, недолговечны». «Сложная конструкция — она большую эффективность показывает, потому что построена на основе диалога»,— добавил он.

А вот ЛДПР итогами выборов удовлетворена, заявил ее лидер Леонид Слуцкий. Его выступление главным образом было посвящено специальной военной операции на Украине: по словам либерал-демократа, депутаты при рассмотрении бюджета должны с особым вниманием отнестись к расходам на оборону.

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также полностью сконцентрировался на спецоперации: он уже не в первый раз повторил, что «денацификация Украины без ликвидации режима Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) невозможна» и что пора уже уничтожать там железные дороги и ключевые мосты. Лидер справороссов тоже считает, что при рассмотрении бюджета депутаты «не должны жалеть денег, чтобы нашей армии всего хватало».

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин ни итоги выборов, ни критические заявления оппозиционеров в адрес его партии не комментировал, ограничившись рассказом о планах законопроектной работы единороссов на осеннюю сессию.

Мария Макутина