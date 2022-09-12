Планы партий для народа

Во вторник в Госдуме пройдет первое пленарное заседание осенней сессии. Помимо главного осеннего документа — проекта федерального бюджета на следующий год, депутаты планируют рассмотреть несколько резонансных документов, отложенных ранее или внесенных в период летних отпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официально вторая осенняя сессия восьмого созыва Госдумы откроется на первом пленарном заседании 13 сентября (формально она стартовала 30 августа, когда у депутатов началась двухнедельная работа в регионах). Парламентарии уже подготовили программу законопроектной работы комитетов на эту сессию (она размещена на думском сайте). Традиционно главный документ, который предстоит принять осенью,— это бюджет, им депутаты займутся в октябре. Помимо этого Дума планирует рассмотреть проекты, перешедшие с прошлой сессии и даже с прошлого созыва, а также «летние» инициативы.

Один из самых значимых законопроектов, рассмотрение которого в весеннюю сессию было отложено на осень,— новая редакция закона о местном самоуправлении, внесенная в декабре 2021 года главами комитетов Думы и Совета федерации по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Документ прошел первое чтение 25 февраля, после чего в Думу начали поступать многочисленные поправки ко второму чтению. Как поясняли думские собеседники “Ъ”, весной было «не до него», особенно с учетом вызвавшей немало споров нормы о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления с городскими и муниципальными округами (в их состав должны влиться нынешние городские и сельские поселения). В программе на сессию документ стоит на ноябрь.

Под конец весенней сессии был принят в первом чтении законопроект парламентариев из комиссий двух палат по борьбе с иностранным вмешательством, который запрещает иностранным агентам организовывать массовые акции, а заодно и расширяет список мест, запрещенных для проведения любых публичных мероприятий (в него включены, например, вокзалы, детские площадки, территории органов публичной власти и многие другие). Этим документом, который был резко раскритикован коммунистами, депутаты намерены заняться в сентябре.

В конце сессии Дума планирует вернуться к проекту, который обяжет призывников являться в военкомат без личного получения повестки: в первом чтении он был принят еще в 2018 году, второе чтение прошел в конце февраля 2022-го, а третье стоит в плане на декабрь. Не забыли депутаты и о поправках, предполагающих внесение прививки от коронавируса в Национальный календарь вакцинации: они были приняты в первом чтении летом прошлого года, но отложены из-за общественного резонанса. Эту инициативу также могут рассмотреть в декабре.

Второго чтения дожидается еще один резонансный законопроект — о едином операторе цифровых рекламных конструкций, внесенный вскоре после официального завершения весенней сессии единороссом Артемом Кирьяновым. В первом чтении он был принят на внеочередном заседании 15 июля. Против принятия инициативы в ее текущем виде ранее высказывались Федеральная антимонопольная служба, Ассоциация электронных коммуникаций, правительства Москвы и Санкт-Петербурга, компания «Авито» и другие. Автор поправок уверяет, что о монополизации рекламного рынка речь не идет, а проект нужен для защиты билбордов и сервисов объявлений от кибератак. В августе Дума продлила срок сбора поправок до 9 сентября, однако в программе работы комитетов документа пока нет.

Также осенью депутаты займутся законопроектами о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В июле депутаты от КПРФ и «Справедливой России — За правду» во главе с председателем комитета по вопросам семьи Ниной Останиной предложили включить «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» в перечень запрещенной информации и установить прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы, содержащие соответствующую пропаганду. Затем группа членов комитета по информационной политике во главе с его председателем, единороссом Александром Хинштейном подготовила, но пока не внесла свой документ, который, по их мнению, носит более всеобъемлющий характер. Депутаты предлагают исправить действующую статью КоАП, распространив запрет «нетрадиционной» пропаганды на граждан всех возрастов и значительно увеличив штрафы за это нарушение. Законопроект отправлен на отзыв в правительство, а осенью комитет готов провести его открытое общественное обсуждение.

Кроме того, в программе на декабрь стоят резонансные проекты, внесенные в Госдуму еще в прошлом созыве. Например, комитет по информационной политике планирует поработать над проектом об ограничении иностранного владения в новостных агрегаторах, который был принят в первом чтении в декабре 2018 года, и над инициативой об ограничении иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, внесенной в июле 2019 года.

Мария Макутина