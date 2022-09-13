41 процент составило снижение объемов выдачи новых кредитов компаниям в июле 2022 года в годовом измерении, сообщил Банк России. Антирекорд с начала военной операции РФ на Украине в ЦБ объясняют в первую очередь сокращением объемов кредитования финансовых и страховых компаний (в 2,6 раза), но и новых кредитов нефинансовым компаниям было выдано на 23% меньше, чем год назад. Общая задолженность по кредитам юрлиц и ИП на 1 августа достигла 44,8 трлн руб. (рост на 2,9% к июню и на 12,1% год к году). При этом в июле вернулась к росту и просроченная задолженность (на 1% год к году, до 2,8 трлн руб., после сокращения на 3% в июне), хотя доля таких заемщиков снизилась до 13,2% (13,5% в июне).