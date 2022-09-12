Гимну не подошел флаг

Мировой суд в Екатеринбурге оштрафовал на 2 тыс. руб. травести-артиста Сергея Нечаева, выступающего под псевдонимом Бомба Киберсиси, за исполнение гимна России в гей-клубе. Суд установил, что артист нарушил правила использования госсимвола России, «размахивая флагом ЛГБТ, символизирующим гендерное разнообразие». Судья Владлена Марчук особо отметила, что при этом господин Нечаев «демонстрировал свое сексуальное предпочтение». Протокол на артиста, который более двух десятков лет выступает в различных клубах, но официально является сотрудником местного зоопарка, был составлен после того, как на него пожаловался депутат Госдумы Виталий Милонов. Господин Нечаев, который называет себя патриотом, посвятившим номер поддержке страны, напомнил, что сам служил в Чечне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нечаев в образе Бомбы Киберсиси

Фото: Из личного архива Сергея Нечаева Сергей Нечаев в образе Бомбы Киберсиси

Фото: Из личного архива Сергея Нечаева

Видео с выступлением Сергея Нечаева появилось в соцсетях 7 августа. На записи он в образе Бомбы Киберсиси — в концертном платье и ярком макияже — поет гимн России на сцене гей-клуба Fame в Екатеринбурге. Во время исполнения господин Нечаев держит флаг ЛГБТ-сообщества. Запись привлекла общественное внимание после того, как ее прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими резкими высказываниями в адрес ЛГБТ. В частности, в эфире радио «Говорит Москва» он заявил, что трансвеститов нужно на государственном уровне признать психбольными и госпитализировать: «Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы как символ победы нормальных отношений над ненормальными». Спустя пару дней после этого заявления полиция составила на Сергея Нечаева протокол по ст. 17.10 КоАП (нарушение порядка использования государственных символов страны), санкция которой предусматривает штраф в размере 3 тыс. руб.

Господин Нечаев объяснил свой номер желанием поддержать Россию.

«Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества,— сообщил он.— Я хотел продемонстрировать поддержку государства. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином!» Он признался, что «не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление».

Сергей Нечаев — известный в городе травести-актер, выступающий более двух десятков лет в различных клубах со своей программой в образе Бомбы Киберсиси. Основным местом работы господина Нечаева более десяти лет является Екатеринбургский зоопарк.

Руководство клуба Fame в соцсетях принесло извинение всем, кого оскорбил номер. Однако члены правого националистического движения «Россия консервативная» не стали довольствоваться этим.

Они заставили самого артиста извиниться, сняв это и распространив видео в соцсетях. Господин Нечаев извиняется, говоря, что делает это добровольно, пока один из сторонников движения держит его за руку, а рядом присутствуют еще несколько мужчин.

На суд Сергей Нечаев не явился. В материалах дела указано, что свою вину он признал. «Имея амплуа актера, переодетого в лицо другого пола, а именно из мужского в женское, в женском платье, с женским макияжем, демонстрируя свое сексуальное предпочтение, допустил нарушение порядка использования госсимвола РФ. А именно при выступлении на сцене клуба Fame исполнил гимн РФ, при этом на протяжении всего выступления размахивая флагом ЛГБТ, символизирующим гендерное разнообразие и используемым для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей»,— зачитала решение судья мирового участка №2 Октябрьского района Владлена Марчук.

По решению суда господин Нечаев оштрафован на 2 тыс. руб., признание вины стало смягчающим обстоятельством.

Отметим, ст. 17.10 КоАП действует с 2008 года. Согласно статистике судебного департамента РФ, суды ежегодно рассматривают более ста подобных нарушений. Например, в 2019 году количество дел, связанных с нарушением порядка использования госсимволов, составило 130, из них 9 — в отношении юрлиц, 32 — должностных лиц. Только в 14 случаях суды ограничились вынесением предупреждений. В 2020 году статистика чуть выросла: всего было рассмотрено 136 дел, из которых 12 — в отношении юрлиц и 41 — в отношении должностных лиц. Предупреждений в 2020 году было вынесено всего восемь. В 2021 году, следует из данных судебного департамента, статью о порядке использования государственных символов применяли реже — 95 раз; из них в отношении юрлиц всего 6 раз, а в отношении должностных лиц — 16 раз.

Связаться с Сергеем Нечаевым после оглашения решения “Ъ” не удалось.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург; Мария Старикова