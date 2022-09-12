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Коммерсантъ FM
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Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков. 2 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 5850. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 4 (1). Даниил Медведев (Россия) — 5065. 5 (2). Александр Зверев (Германия) — 5040. 6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4810. 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3570. 8 (9). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550. 9 (11). Андрей Рублев (Россия) — 3390. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355. 11 (13). Янник Синнер (Италия) — 3200. 12 (12). Тейлор Фриц (США) — 3055. 13 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2950. 14 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2510. 15 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2360. 16 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2345. 17 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2110. 18 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1990. 19 (26). Фрэнсис Тиафо (США) — 1940. 20 (25). Ник Кириос (Австралия) — 1780… 39 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1130.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 365 очков. 2 (5). Унс Джабир (Тунис) — 5090. 3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4300. 4 (4). Паола Бадоса (Испания) — 3980. 5 (8). Джессика Пегула (США) — 3501. 6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3480. 7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 8 (12). Кори Гауфф (США) — 3047. 9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3025. 10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2930. 11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2895. 12 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2776. 13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2436. 14 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2335. 15 (16). Елена Остапенко (Латвия) — 2325. 16 (19). Даниэль Коллинз (США) — 2277. 17 (20). Мэдисон Кис (США) — 2248. 18 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2238. 19 (21). Петра Квитова (Чехия) — 2187. 20 (22). Каролина Плишкова (Чехия) — 2007… 24 (28). Екатерина Александрова — 1750… 28 (35). Людмила Самсонова — 1577… 45 (52). Анастасия Потапова — 1126… 51 (60). Анна Калинская — 998… 80 (72). Варвара Грачева (все — Россия) — 733.

  • Газета «Коммерсантъ» №168 от 13.09.2022, стр. 12

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