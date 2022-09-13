A.v.e потеряла рецепт успеха

У группы A.v.e экс-акционеров сети «36,6» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе возникли сложности с расчетами с кредиторами. Управлявшей сетью аптек компании грозит банкротство, а в отношении дистрибутора группы введено наблюдение. Сеть A.v.e на этом фоне уже сократилась с более 40 до 13 аптек, но пока продолжает работать под управлением других структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении дистрибутора «Органик-Фармаси», входящего в группу A.v.e бывших акционеров сети «36,6» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. Решение опубликовано в картотеке дел. Заявителем выступило ООО «Кастело» — поставщик фармацевтической продукции, которому «Органик-Фармаси» задолжала 4,7 млн руб.

Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе в 2018 году вышли из числа акционеров и управляющих сети «36,6», забрав около 25 аптек в Москве, которые стали развивать в премиальном формате под брендом A.v.e. «Органик-Фармаси» была основным дистрибутором сети. В 2021 году выручка «Органик-Фармаси» превысила 2 млрд руб., тогда же, видимо, у дистрибутора обострились отношения с поставщиками. За 2021 год контрагенты подали к «Органик-Фармаси» 38 исков и взыскали 105 млн руб. задолженности, с начала этого года подано около 20 исков на сумму более 47 млн руб. На этом фоне в конце 2021 года Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе вышли из числа учредителей «Органик-Фармаси», а собственником компании стал Анвар Зайдулин, следует из ЕГРЮЛ. В группе A.v.e на вопросы “Ъ” не ответили.

Временный управляющий «Органик-Фармаси» Николай Микушин говорит, что представители «Органик-Фармаси» не выходят на связь и не передают документы. По его мнению, произошедшая смена собственника, а также юридического адреса может быть связана с намерением бенефициаров избежать расплаты с кредиторами. В реестр кредиторов «Органик-Фармаси» помимо «Кастело» пытаются включиться еще девять компаний. Среди них — структуры, связанные с бывшими владельцами «Органик-Фармаси», например «Скай Органик», на 50% принадлежащая основанной Владимиром Кинцурашвили «Винко-Софт», а также созданное им в сентябре 2021 года ООО «А.в.е».

Именно на ООО «А.в.е» теперь оформлена лицензия на аптеки A.v.e в Москве и Подмосковье, большая часть которых совпадает с аптеками из лицензии ранее управлявшей сетью МРФК+. В отношении МРФК+ с октября 2021 года также рассматривается заявление о банкротстве от входящего в X5 Group АО «ТД "Перекресток"», которому компания задолжала за аренду. У МРФК+ в феврале этого года также сменился собственник. Вместо бывшего члена совета директоров «36,6» Марины Миклиной им стал Арзу Мамедов, следует из ЕГРЮЛ. По данным RNC Pharma, на начало 2022 года сеть A.v.e включала 41 аптеку в Москве и Подмосковье, а спустя полгода сократилась до 16 точек. На 12 сентября на сайте A.v.e можно заказать товары только в 13 аптеках.

По словам собеседника “Ъ” на фармацевтическом рынке, собственникам нужно дистанцироваться от компаний, задолжавших поставщикам, чтобы получить товар. В середине 2010-х годов похожая схема была применена с дистрибутором «Ориола», который был выкуплен «36,6» под руководством Владимира Кинцурашвили у финской Oriola KD, напоминает он. Дистрибутор был переименован, затем разделен на три структуры, которые были переданы стороннему физлицу и перерегистрированы, писал Vademecum.

Адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский говорит, что формальная передача акций или долей участия в компании другому лицу незадолго до банкротства — один из способов сокрытия имущества от кредиторов. Тем не менее кредиторы стремятся привлекать реальных бенефициаров, руководивших компаниями в период возникновения финансовых проблем, к субсидиарной ответственности, добавляет старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Виктория Тихонова.

Полина Гриценко