Софт требует жесткости

К критике законопроекта о «принудительном лицензировании», то есть использовании контента из «недружественных» стран фактически без разрешения правообладателя, ожидаемо присоединились отечественные разработчики программного обеспечения (ПО). Они настаивают, что механизм не решит проблемы использования зарубежного софта в России. Однако в рабочей группе, отвечающей за инициативу, связывают протест IT-компаний с желанием избавиться от конкурентов. Эксперты признают, что с использованием ПО без поддержки поставщика могут возникнуть вопросы, в том числе в области кибербезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом АРПП «Отечественный софт» (объединяет 240 российских разработчиков) от 6 сентября на законопроект депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрия Кузнецова, предусматривающий принудительное лицензирование объектов авторского и смежного права от ушедших из России правообладателей. Из него следует, что предлагаемый механизм «несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков». Инициативу уже раскритиковали и видеосервисы, хотя поддержали книгоиздатели и кинопрокатчики (см. “Ъ” от 8 сентября).

Глава АРПП Ренат Лашин отмечает в отзыве, что, даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения «правообладателем и иными авторизованными на то лицами» может привести к уязвимостям. АРПП допускает, что другие государства могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО — это может создать «повторный отток IT-специалистов за рубеж».

Законопроект внесен в Госдуму 19 июля. Под действие проекта попадают объекты авторских прав от правообладателей, связанных с «недружественными» государствами и отказывающихся продавать лицензии в России.

За день до внесения проекта в Госдуму состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить «специальные условия использования» зарубежного ПО, «в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств». Поручение утверждено 1 сентября, срок исполнения — 1 октября.

Заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом, зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов подтвердил получение отзыва. Он не согласился с доводами АРПП и заявил, что цель поправок — позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимый ему софт: «Если пользователь хочет использовать зарубежное ПО и если у него есть специалисты, которые помогут ему обеспечить безопасность и отсутствие уязвимостей, почему мы должны решать за него?».

По словам господина Семенова, в отсутствие иностранных правообладателей в России никто не будет бороться с пиратством и разработчикам российского софта придется «конкурировать с продуктами с нулевой ценой».

Господин Семенов добавил, что в числе участников рынка, у которых рабочая группа запрашивала позицию по законопроекту, были два объединения из сферы IT: АРПП и Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП). “Ъ” отправил запрос НП ППП и обратился в ассоциацию «Руссофт» (объединяет 286 IT-компаний), в «Руссофте» отказались от комментариев.

Даже если софт вендоров, прекративших работу в России, продолжает использоваться, местные заказчики «остаются вне контура его доработки и изменений», говорит директор практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинг» (входит в «Руссофт») Алексей Богомолов. Тем, кто использует ПО в таких условиях, необходимо выстраивать собственные компетенции по его поддержке и доработке, подчеркнул эксперт, а это «грозит увеличением совокупной стоимости владения».

Прямая правка кода «практически невозможна без согласования вендора», добавляет замдиректора департамента сервисных услуг и технической поддержки Softline Дмитрий Павлюк. При этом он допускает, что теоретически можно дорабатывать софт, пользуясь уязвимостями в нем.

Юрий Литвиненко