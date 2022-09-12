Рублевка прирастает объездом

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует за 22 млрд руб. построить новую дорогу на западе Подмосковья. Она свяжет город Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе. На самой Рублевке появятся новая развязка и разворотная петля. Новая трасса станет частью дублера МКАД: чтобы он заработал в полную силу, необходимо устранить ряд «узких мест», обращают внимание эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая дорога должна соединить Рублевское шоссе с Можайским

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Новая дорога должна соединить Рублевское шоссе с Можайским

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ФКУ «Центравтомагистраль» (учреждение Росавтодора) объявило тендеры для строительства в несколько этапов новой 10-километровой четырехполосной дороги, которая свяжет Рублево-Успенское шоссе, Можайское шоссе и М-1 «Беларусь». Трасса, следует из материалов с портала госзакупок, будет проложена в створе существующего Красногорского шоссе и далее пройдет с западной стороны от города Одинцово. Общая сумма объявленных конкурсов составляет более 22,3 млрд руб.

«Капиталоемкость проекта связана с необходимостью строительства большого количества искусственных сооружений,— пояснили “Ъ” в Федеральном дорожном агентстве.— Предусмотрено пять мостов, четыре транспортные развязки, четыре путепровода и эстакада над Можайским шоссе». На самом Рублево-Успенском шоссе появятся транспортные развязки и разворотная петля. «Строительство этих объектов позволит ликвидировать существующее пересечение в одном уровне, в том числе со светофорным регулированием, и увеличить пропускную способность участка»,— рассказали в Росавтодоре.

Планы по строительству новой дороги, соединяющей Рублевку с М-1, обсуждаются еще с 2018 года. В 2020 году «Центравтомагистраль» готовил территорию под стройку, вырубая лес. 10 марта 2022 года правительство России распорядилось выделить в 2022–2024 годах Росавтодору 54 млрд руб. на дорожное строительство, в том числе на реконструкцию и строительство Рублево-Успенского шоссе.

Работы будут проводиться поэтапно, отметили в Федеральном дорожном агентстве, в зависимости от выделяемых «лимитов финансирования». Завершить стройку планируется к концу 2026 года. «В настоящее время ведутся подготовительные работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций и выкупом земли, сносом строений и сооружений, попадающих в полосу отвода,— пояснили дорожники.— Вырубленные зеленые насаждения, попадающие в зону строительства и реконструкции, восстановлены в полном объеме».

Новую дорогу нужно рассматривать в связке с двумя другими проектами, считает член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков. Он имеет в виду новую московскую трассу Солнцево—Видное—Бутово—Варшавское шоссе (некоторые ее участки уже введены в строй) и подмосковную Южно-Лыткаринскую автодорогу (строительство началось в августе 2022 года), которая пройдет между Варшавским шоссе и городом Железнодорожный. «В этом случае возникнет большое полукольцо, дублер МКАД. Он позволит проезжать между радиальными магистралями, не выезжая на них и не заезжая в Москву»,— поясняет эксперт.

Господин Мухортиков отмечает узкое место в проекте — уже существующую эстакаду над Минским шоссе, которая пропускает не более 1,5 тыс. автомобилей в сутки. При этом с учетом строительства дублера поток увеличится минимум до 2–3 тыс. машин. «О проектировании и строительстве новой эстакады или реконструкции существующей нужно подумать уже сейчас. А не потом, когда это станет бутылочным горлышком и начнутся пробки»,— подчеркивает господин Мухортиков.

Напомним, что Росавтодор, госкомпания «Автодор» и подмосковные власти сейчас строят несколько крупных дорог в столичном регионе. Среди них — Мытищинская хорда и дублер Егорьевского шоссе (планируется открыть в 2024 и 2027 годах соответственно), трасса М-12 Москва—Казань (вчера открылся ее первый участок в Подмосковье), Северный обход Лобни (частично откроют в конце 2022 года). Планируются также новые развязки на Центральной кольцевой автомобильной дороге и дальнейшее расширение участков федеральных трасс М-1, М-5 и М-8.

Иван Буранов