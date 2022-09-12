«Зенит» оторвался с рекордом

Двоевластие, установившееся в чемпионате России по ходу девятого тура после победы ЦСКА над «Краснодаром», было недолгим, и «Зенит» быстро вернул себе единоличное лидерство. Петербуржцы разнесли с очень крупным счетом — 8:0 — «Оренбург» и набрали 23 очка. А на третье место с 19 баллами вышел «Ростов», который обыграл «Спартак» — 4:2.

После того как ЦСКА уверенно обыграл «Краснодар» при помощи целой серии из трех пенальти, у «Зенита», кажется, появился наиболее реальный конкурент по чемпионской гонке. Именно красно-синие держат сейчас главного фаворита премьер-лиги в тонусе и поджимают его, не давая расслабиться. Вот и на практически проходной матч с «Оренбургом» петербуржцев наверняка не надо было особо настраивать благодаря армейцам, которые в девятом туре сравнялись с ними по очкам. Конечно, в исходе этого противостояния и так никто не сомневался, тем не менее «Зенит» получил дополнительную мотивацию.

В результате «Оренбург» просто закатали в газон. На третьей минуте Вендел положил начало разгрому. Потом Иван Сергеев поразил пустые ворота после выхода с Далером Кузяевым, как говорят в хоккее, «два в ноль». Когда вскоре Кузяев уже отличился сам, гостям впору было по тем же хоккейным канонам поменять вратаря Алексея Кеняйкина. А так как в футболе это не принято, голкиперу пришлось и дальше расхлебывать кашу, в которую превратилась оренбургская оборона. К исходу первого получаса Малком довел счет до 4:0, а Вендел еще добавил пятый гол «в раздевалку». Во втором тайме несчастного Кеняйкина огорчил даже собственный защитник Александр Павловец, замкнувший прострел Сергеева. Но хозяева не успокоились. Малком забил в стиле пляжного футболиста, ударом через себя в падении, находясь спиной к воротам, а неутомимый Вендел затем оформил хет-трик. «Зенит» победил с рекордным результатом в истории клуба 8:0 и опять стал единоличным лидером чемпионата, оторвавшись от ЦСКА на три очка.

На ситуацию в верхней части турнирной таблицы напрямую влияло и противостояние в Ростове-на-Дону. Хотя «Ростов» и «Спартак» перед стартовым свистком располагались соответственно на седьмой и шестой строчках, по сути, это был матч за промежуточное третье место. Причем москвичи подошли к нему изрядно потрепанными. К травмированным Виктору Мозесу и Антону Зиньковскому присоединились Кристофер Мартинс и Руслан Литвинов, что уже максимально ослабило их среднюю линию, а укрепить ее в последние дни летней трансферной кампании не удалось. Красно-белые только успели спешно рекрутировать словенского защитника Миху Мевлю, имеющего опыт выступления в России. А между тем после двух поражений от «Динамо» и «Зенита» для них было крайне нежелательно проигрывать еще одному претенденту на медали.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, «Спартак» пытался доминировать на выезде. Другое дело, что с креативом в нападении по той же причине возникли вполне объяснимые сложности. Но в команде Гильермо Абаскаля есть такой козырь, как Квинси Промес, и в середине первого тайма он материализовал в гол вроде бы рядовой навес с фланга. Голландец принял мяч на грудь и вторым касанием с лета вонзил его в сетку, опять возглавив список лучших бомбардиров премьер-лиги с восемью голами. Впрочем, гости почти тут же прозевали Дмитрия Полоза, позволив ему беспрепятственно пробить в угол с линии штрафной площади. А через шесть минут они допустили аналогичную ошибку, оставив без внимания в ударной позиции Даниила Уткина, который тоже воспользовался этим и вывел «Ростов» вперед.

Ну а после перерыва «Спартак» сурово наказали за потерю на своей половине поля. Перехват мгновенно трансформировался в передачу на ход Николаю Комличенко, и тот хладнокровно разобрался с вратарем Александром Селиховым. Для красно-белых это уже была точка невозврата, тем более что Абаскаль не мог усилить игру заменами в отсутствие тех же Кейта Бальде и Шамара Николсона. Более того, Мацей Рыбус сфолил на пенальти, и Полоз окончательно приговорил москвичей, которые сумели лишь избежать поражения с крупным счетом — 2:4. «Ростов» с 19 очками взлетел в тройку.

Тем временем по-прежнему лихорадит «Локомотив», который в девятом туре уступил «Факелу» — 0:2, притом что противник одержал первую победу в чемпионате. Воронежцы недавно отправили в отставку главного тренера Олега Василенко, и эта встряска явно мобилизовала команду. Железнодорожники, в свою очередь, избавились от немецкого специалиста Марвина Комппера, работавшего в тандеме с Йозефом Циннбауэром, но в одиночку тот пока кризис, кажется, не разрулил. В конце первого тайма красно-зеленые пропустили редкий по исполнению гол, когда завершающему удару Евгения Морозова предшествовали три передачи головой. Правда, непонятно, чем в том эпизоде занимались оборонявшиеся. Да и автор второго забитого мяча Ираклий Квеквескири все сделал как-то издевательски легко, «раздев» в штрафной двух оппонентов. «Локомотив» потерпел четвертое поражение и с девятью очками очутился на 11-м месте, а в следующем туре его ждет дерби со «Спартаком».

Александр Ильин