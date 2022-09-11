Забойная полька

Победительницей Открытого чемпионата США стала лидер мировой классификации Ига Швёнтек, которая в двух сетах справилась с Унс Джабир из Туниса. Завоевав свой десятый титул за карьеру, в том числе третий на турнирах Большого шлема, 21-летняя полька доказала, что в женском теннисе равных ей сейчас нет. Благодаря нью-йоркскому триумфу Швёнтек набрала больше рейтинговых очков, чем в сумме имеют две ее ближайшие преследовательницы — Джабир, которая в понедельник впервые за карьеру поднимется на второе место, и эстонка Анетт Контавейт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победой на US Open Ига Швёнтек подтвердила, что является сейчас безусловно сильнейшей теннисисткой мира

Фото: REUTERS/Mike Segar, Mike Segar / Reuters Победой на US Open Ига Швёнтек подтвердила, что является сейчас безусловно сильнейшей теннисисткой мира

Фото: REUTERS/Mike Segar, Mike Segar / Reuters

Умение играть финалы — особое качество в теннисе. По большому счету именно по его наличию и следует судить, обладает ли тот или иной игрок по-настоящему чемпионским характером. Каждый финал неизбежно связан с повышенным нервным напряжением, от которого порой невольно трясутся руки даже у самых проверенных бойцов. И хотя великие чемпионы часто называют психологическое давление привилегией, неизбежно сопутствующей большим победам, на самом деле любой из них дорого бы приобрел секрет, позволяющий гарантированно ее избежать.

У первой ракетки мира Иги Швёнтек тоже нет такого секрета. Но эта жизнерадостная девушка, которая на церемонии награждения вздрогнула от грома хлопушек, бабахнувших у нее за спиной в момент передачи чемпионского кубка в ее руки из рук легендарной Мартины Навратиловой, научилась справляться с собой в финалах лучше, чем кто бы то ни было в сегодняшнем женском теннисе. В 11 титульных матчах она одержала уже десять побед подряд, в том числе семь — за последние восемь месяцев.

Польский психолог Дарья Абрамович, сотрудничающая со Швёнтек уже много лет, проделывает очень качественную работу, которая помогла польке продолжить свой выдающийся сезон.

Победно завершив US Open, она преодолела рубеж 10 тыс. рейтинговых очков, что ранее удавалось лишь пяти теннисисткам. На данный момент Швёнтек оторвалась от остальных настолько далеко, что 12 сентября на ее счету будет больше баллов, чем в сумме у двух ее ближайших преследовательниц — соперницы по нью-йоркскому финалу Унс Джабир, впервые ставшей второй ракеткой мира, и эстонки Анетт Контавейт, опустившейся по итогам турнира на строчку ниже.

Вполне возможно, что такого человека, как Абрамович, сильно не хватает в команде Джабир — теннисистки талантливой, самобытной и не раз проявлявшей волевые качества, но не всегда способной подавить собственный мандраж. Очередным тому подтверждением оказался финал в Нью-Йорке, после которого она рыдала в раздевалке. Этот матч стал как бы продолжением другого важнейшего финала — на Wimbledon, вторую половину которого Джабир без особой борьбы отдала Елене Рыбакиной. Теперь же тунисская теннисистка в первых трех геймах взяла лишь три очка, а затем провалила концовку первого сета и начало второго, уступив шесть геймов подряд.

Острые атакующие выпады, предпринимаемые Джабир с помощью ударов слева практически без вращения, были впечатляющими, но редкими.

В том числе и потому, что туниске удобнее низкий отскок мяча, а Швёнтек своими разнообразными подкрутками не давала ей возможности поймать идеальную точку удара.

Правда, в середине второй партии ситуация постепенно уравнялась. Швёнтек пришлось отыгрывать несколько брейк-пойнтов, а в 12-м гейме Джабир стояла до последнего, и польке не удалось реализовать первый матчбол. На тай-брейке же, естественно, в борьбе нервов наступила кульминация, и из дюжины очков соперницам на своих подачах удалось выиграть лишь три. То, что последнее оказалось на счету Швёнтек, победившей — 6:2, 7:6 (7:5) — без малого за два часа, было абсолютно логично. Пусть даже невынужденных ошибок у нее, как и у Джабир, в итоге набралось больше, чем мячей, выигранных ударами навылет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Унс Джабир

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters Унс Джабир

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

После этого невыдающегося, но все же по-своему интересного финала в календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) остаются лишь два крупных соревнования. Это октябрьский турнир категории 1000 в мексиканской Гвадалахаре и итоговое состязание с участием восьмерки сильнейших, которое, как было недавно объявлено, примет город Форт-Уэрт, расположенный в штате Техас. Хорошие шансы попасть туда имеет россиянка Дарья Касаткина: по очкам, набранным в нынешнем сезоне, она идет седьмой.

Евгений Федяков