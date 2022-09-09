26 процентов составила в августе доля валютных пар с юанем в объеме биржевых торгов, сообщил ЦБ в опубликованном вчера «Обзоре рисков финансовых рынков». Таким образом, позиции юаня на российском валютном рынке стремительно укрепляются — в апреле показатель составлял лишь 6%. Увеличение объема торгов китайской валютой происходит на фоне сокращения доли торгов доллар/рубль — с 58% в апреле до 43% в августе (тем не менее доллар остается основной валютой, торгуемой на бирже). Доля торгов евро/рубль сократилась менее значительно и составила в августе 23% против 32% в апреле. ЦБ отмечает, что покупка юаней позволяет профучастникам рынка управлять позицией в «недружественных» валютах.