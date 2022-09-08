Шестьсот миллионов — и свободен

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы, но сразу же освободил от наказания с учетом уже проведенного в СИЗО времени бывшего директора компании «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко. Пожилого мужчину признали виновным в мошенническом хищении почти 600 млн руб. у МОЭСК при заключении контрактов еще в далеком 2007 году. Все его подельники по афере также давно были осуждены, отсидели свое и успели выйти на свободу. Между тем господин Коваленко скрывался от следствия в Испании, откуда на родину его выдали только в прошлом году. Несмотря на мягкий приговор, осужденному придется возместить ущерб.

Слушания в Мещанском суде шли с небольшими перерывами с начала этого года, а на оглашение решения у судьи ушел почти весь день. Она признала Владимира Коваленко виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но назначила ему всего один год и девяти месяцев общего режима. Именно такой срок с июля прошлого года, с учетом пересчета одного дня в СИЗО за полтора дня колонии общего режима, успел отсидеть Владимир Коваленко, а потому он был освобожден от наказания. При этом был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с него ущерба в размере 592 млн руб.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело о масштабных хищениях средств МОЭСК было возбуждено еще в октябре 2013 года. По версии СКР, бывшие сотрудники МОЭСК, а также ряд коммерсантов организовали в 2007 году проведение конкурса на поставку электротехнического оборудования от швейцарской компании ABB для филиалов энергокомпании. Сначала они договорились с российским представительством ABB о поставке оборудования на 1 млрд руб. Затем злоумышленники попросили своих партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна, только если в нем примут участие ООО «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко и ООО «Энергоимпульс». Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за 2 млрд руб., а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой. В результате часть денег ушла действительно за оборудование ABB, но остальные «растворились» на счетах фирм-однодневок и были отмыты, в том числе через покупку недвижимости как в столице, так и в США, Испании и Швейцарии.

Ведущую роль в афере тогда следствием отводилась бывшему руководителю департамента логистики и закупок и председателю постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харрису Равилову и Владимиру Коваленко. Впрочем, оба они успели уехать за границу. Господин Равилов прислал своим работодателям заявление об увольнении по собственному желанию из Испании, где также осел и его подельник. Их сообщники же были арестованы в Москве и шесть лет назад выслушали приговор Симоновского суда. Гендиректор аффилированного с МОЭСК ООО «Промтехника» Евгений Пузиков, его заместитель Александр Турунов, предприниматель Борис Клецко и руководитель ООО «Строительная система» Татьяна Перова (Пруха) получили три года колонии, два года и три месяца лишения свободы, а также три года условно соответственно. Стоит отметить, что к тому времени сумма ущерба была скорректирована и, согласно заявленным искам к осужденным, составляла 590 млн руб.

Между тем почти одновременно с вынесением приговора в Испании Гражданской гвардией был задержан объявленный в международный розыск Владимир Коваленко. Однако решение о его экстрадиции затянулось, в том числе и из-за пандемии коронавируса, на пять лет. На родине 68-летний бизнесмен оказался только летом прошлого года.

Его адвокаты настаивали, что срок давности по делу, составляющий 10 лет, давно истек. Однако следствие и суд решили, что он приостанавливается на время розыска. В результате страдающий гипертонический болезнью и имеющий вторую группу инвалидности Владимир Коваленко, несмотря на свой возраст, оказался в СИЗО-5 «Водник».

Стоит отметить, что другой ключевой фигурант расследования Харрис Равилов к тому времени уже был осужден и успел освободиться. Как оказалось, он добровольно вернулся в Россию из Швейцарии, полностью признал вину, добровольно возместил 5 млн руб. в счет причиненного МОЭСК ущерба и в особом порядке был осужден на два с половиной года. Обжаловать свой приговор он не стал. Прокуратура, в свою очередь, подала апелляционное представление, но лишь в части уточнения выплаты почти 590 млн ущерба в рамках удовлетворенного гражданского иска. По мнению надзорного ведомства, ущерб должны возмещать все участники аферы, включая ранее осужденных, совместно, что Мосгорсуд и подтвердил.

Адвокат Владимира Коваленко от комментариев отказался, сославшись на отсутствие согласия его клиента. Не стали обсуждать решение суда и в правопреемнике МОЭСК «Россети Московский регион». При этом пока неизвестно, насколько удовлетворена приговором прокуратура. По сложившейся практике, решение обжаловать или согласиться с ним в надзорном ведомстве принимают после изучения текста приговора.

Сергей Сергеев