Кибербезопасы роста

К 2026 году российский рынок кибербезопасности может вырасти с 186 млрд до 469 млрд руб. с учетом влияния геополитических факторов, прогнозирует фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Без влияния этих факторов рост может оказаться меньше — до 370 млрд руб., считают аналитики. При этом к 2026 году отечественные разработчики займут до 95% рынка из-за ухода западных компаний и усиления госрегулирования. В отраслевых компаниях более осторожны в прогнозах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом развития российского рынка кибербезопасности на 2022–2026 годы, который был подготовлен ЦСР (некоммерческая организация, разрабатывающая стратегии долгосрочного развития экономики РФ). Из него следует, что геополитические события будут способствовать росту российского рынка кибербезопасности с 186 млрд руб. в 2021 году до 469 млрд руб. к 2026 году (в 2,5 раза). При этом без влияния геополитических событий рост будет меньше — до 370 млрд руб.

По прогнозу ЦСР, доля зарубежных поставщиков решений для кибербезопасности (Cisco, Fortinet, IBM, ESET) на отечественном рынке сократится с 73 млрд руб. в 2021 году до 23 млрд руб. в 2026 году, а российских — вырастет с 113 млрд до 446 млрд руб. соответственно.

Такую динамику рынка ЦСР связывает со значительным ростом кибератак на российскую инфраструктуру, уходом из России в связи с конфликтом на Украине западных игроков и мерами поддержки правительства.

Исследователи также приводят распределение долей поставщиков средств защиты на российском рынке по объему выручки в 2021 году: 13% занимала «Лаборатория Касперского», 9% — Positive Technologies, 9% — «ИнфоТеКС», 7% — израильская Check Point Software Technologies, 7% рынка было у «Кода безопасности», по 6% — у американских Cisco Systems и Fortinet и 3% — у IBM. По оценке ЦСР, зарубежные игроки в 2021 году занимали 39% от общего объема российского рынка.

До 2026 года ЦСР прогнозирует общий рост объема рынка средств защиты информации (сетевая безопасность, безопасность рабочих мест и т. д.) на 22%.

В этом сегменте доля отечественных вендоров вырастет на 33%, а доля зарубежных — упадет на 19%. На долю российских вендоров придется 343,6 млрд руб., или 95% всего объема этой части рынка, отмечается в исследовании.

После 24 февраля с российского рынка ушли почти все зарубежные компании в области кибербезопасности: словацкая ESET, чешская Avast и американские Fortinet, NortonLifeLock Inc., Forcepoint (Websense), Cisco Systems. При этом число атак на российскую IT-инфраструктуру выросло в несколько раз, что повысило спрос на продукты со стороны бизнеса и госсектора. На этом фоне власти стали ужесточать регулирование: так, согласно указу президента от 1 мая, госорганам запрещается использовать средства защиты из «недружественных стран» с 2025 года.

Сейчас на развитие рынка кибербезопасности в первую очередь влияет уход западных компаний, а во вторую — реальные киберинциденты, вызванные геополитической ситуацией, а только потом госрегулирование, считает директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. «Но первые два фактора ситуативны, а госрегулирование — это игра вдолгую, поэтому этот фактор в будет сильнее других влиять на рынок»,— заключает он.

В «Лаборатории Касперского» считают, что все эти факторы уже привели к существенному росту интереса к решениям для обеспечения безопасности, например почтовых серверов, а также защите от целевых атак и DDoS.

По прогнозу экспертов «Информзащиты», на полное замещение иностранных продуктов потребуется два-три года, и стимулом для этого процесса станут субъекты критической информационной инфраструктуры (к ним относят банки, энергетические компании, ведомства, телеком-компании и др.). Но в перспективе среди заказчиков для отечественных вендоров будет превалировать не государственный сектор, а коммерческий, считает вице-президент компании «Информзащита» Олег Чутов. Впрочем, он напоминает, что прогнозы в сфере IT сложно делать даже в стабильных условиях, «а в текущей ситуации любые прогнозы — дело неблагодарное».

Татьяна Исакова