Инвесторы трясут яблони

В российской садоводческой отрасли намечается крупная сделка. Агрохолдинг «АФГ Националь» и Volga Group Геннадия Тимченко могут продать совместное предприятие «Южные земли» с более 760 га садов одному из крупнейших производителей яблок «Сад-Гигант». Покупка действующих садов становится выгоднее закладки новых из-за санкций ЕС на импорт в РФ посадочного материала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Сервис-плюс» о приобретении 100% садоводческого предприятия «Южные земли» агрохолдинга «АФГ Националь» и структуры Volga Group Геннадия Тимченко. Решение есть в базе правовых актов ФАС.

На лето 2021 года «Южные земли» управляли более 760 га высокоинтенсивных садов в Краснодарском крае, а также хранилищем емкостью 25 тыс. тонн, сообщал «АФГ Националь». Валовой сбор в прошлом году превысил 26 тыс. тонн яблок. До 2025 года планировалось расширить площадь садов до 2,5 тыс. га и выйти на урожайность 45 тыс. тонн в год. Выручка компании в 2021 году росла на 37,3%, до 1,35 млрд руб., чистая прибыль была 97,53 млн руб. «АФГ Националь» владеет 65% «Южных земель», остальное у «Волга Груп Агро».

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, в июне 2021 года, ТАСС: «Рассчитываем к 2025 году удвоить производство плодов и ягод в организованном секторе».

По данным ЕГРЮЛ, «Сервис-плюс» принадлежит Разете и Бекхану Хамчиевым, которые связаны с одним из крупнейших в стране производителей яблок АО «Сад-Гигант». Бекхан Хамчиев входит в совет директоров компании, а Разета Хамчиева в отчетности за 2020 год значится владельцем 74,95% акций. На 8 сентября назначено собрание акционеров компании «Сад-Гигант», где планируется рассмотреть вопрос заключения с Россельхозбанком договора уступки прав требования по обязательствам «Южных земель». В Volga Group ходатайство и решение ФАС не комментируют. По словам источника “Ъ”, компания рассматривает различные сценарии в отношении аграрных активов. В холдинге «АФГ Националь», АО «Сад-Гигант» и Россельхозбанке комментарии не предоставили.

Покупка «Южных земель» позволит АО «Сад-Гигант» закрепиться на первом месте по площади садов в стране. По собственным данным, сегодня компания управляет более 2 тыс. га в Краснодарском крае, а также около 1 тыс. га в Ингушетии.

По оценкам президента Ассоциации садоводов Игоря Муханина, закладка нового высокоинтенсивного сада стоит 1,5–3 млн руб. за 1 га в зависимости от инфраструктуры. Действующие хозяйства могут оцениваться и от 5 млн руб. за 1 га, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Таким образом, стоимость 760 га садов «Южных земель» можно оценить в 1,14–3,8 млрд руб.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова отмечает, что покупка действующих хозяйств сегодня может быть более выгодным способом расширения бизнеса, чем закладка новых насаждений. Для высокоинтенсивных яблоневых садов посадочный материал в основном ввозился из Италии и Польши, а теперь эти поставки запрещены санкциями ЕС, указывает она. По словам эксперта, ввоз саженцев возможен через третьи страны, но это сказывается на ценах.

Сделка с «Южными землями» рассматривается на фоне возможного смены контроля над всем бизнесом «АФГ Националь».

Как сообщал “Ъ”, связанная с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым компания «Инвестком» выкупила у Россельхозбанка права требования к холдингу и взыскивает в суде со структур «АФГ Националь» 3,35 млрд руб. По ходатайству сторон суд назначил экспертизу, поручив оценить рыночную стоимость 99,9% «АФГ Националь» без учета долга.

Volga Group также владеет 46% «Алма Холдинга», у которого около 400 га садов в Краснодарском крае. Как говорили источники “Ъ”, владеющие остальными 54% французские инвесторы хотят продать свою долю, что может быть связано с расширением санкций в отношении господина Тимченко. В Volga Group заявили, что «Алма Холдинг» остается в портфеле.

По данным Минсельхоза США (USDA), Россия остается крупнейшим импортером яблок. Ввоз в сезоне оценивается в 480 тыс. тонн, собственное производство — 1,54 млн тонн. Как отмечает господин Муханин, интерес инвесторов к отрасли сохраняется прежде всего за счет субсидирования затрат на закладку садов. По словам Тамары Решетниковой, с вступлением рынка в зрелую стадию стоит ждать увеличения числа сделок M&A.

Анатолий Костырев