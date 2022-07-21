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Коммерсантъ FM
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Ваше высокосельхозугодие

Структура Искандара Махмудова расширяет земельный банк

Несмотря на военные действия на Украине, интерес крупных инвесторов к сельхозземлям на юге России не снижается, а перераспределение собственности только активизируется. Так, структура совладельца УГМК Искандара Махмудова получила предприятие «Агроальянс» с почти 30 тыс. га в Ставропольском крае. Раньше, по косвенным данным, оно могло контролироваться экс-депутатом Верховной рады Украины Дмитрием Сандлером. Экспансия может улучшить рентабельность агробизнеса, но осложнить управление.

Искандар Махмудов

Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ООО «Косминвест», 50% которого через ООО «Виолан» принадлежит совладельцу УГМК Искандару Махмудову, 5 июля стало владельцем ООО «Агроальянс» в Ставропольском крае, следует из ЕГРЮЛ. «Агроальянс» управляет почти 28,5 тыс. га земель, где выращиваются зерновые, подсолнечник, горох, огурцы и другие культуры. В 2021 году было собрано 61,19 тыс. тонн продукции. В УГМК «не комментируют сторонние организации». В «Агроальянсе» “Ъ” не ответили.

Прежним владельцем «Агроальянса» было ООО «Агроальянс АПА», которое ранее контролировалось нидерландской Tweelingen Groep B.V. Эту структуру в СМИ связывают с бизнесменом и депутатом Верховной рады Украины 2002–2012 годов Дмитрием Сандлером. На Украине Tweelingen, в частности, владела агрохолдингом «Дружба-Нова», на балансе которого было около 110 тыс. га. В 2013 году контроль над компанией получила Kernel — один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерна и масла. Два источника “Ъ” подтвердили, что господин Сандлер контролировал «Агроальянс» до сделки с «Косминвестом». Связаться с бизнесменом “Ъ” не удалось. В тверском производителе свинины «Коралл», где 10% принадлежит Дмитрию Сандлеру, комментарий не дали.

На май 2021 года у «Косминвеста» было 127 тыс. га сельхозземель, что соответствует 41-му месту в рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL. Из них около 100 тыс. га в Ставропольском крае, еще около 30 тыс. га — в Ростовской области. Покупка «Агроальянса» позволит «Косминвесту» претендовать на попадание в 30–35 крупнейших латифундистов с около 160 тыс. га.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в Ставропольском крае в 110–150 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, сумма сделки могла составить 3,1–4,2 млрд руб. По словам господина Сизова, регион — третий по значимости в России производитель сельхозпродукции. Хотя субъект расположен в относительном отдалении от глубоководных черноморских терминалов, есть возможность также наладить поставки через порты Ростова-на-Дону и Азова, экспортировать в Закавказье, прежде всего в Азербайджан, а возможно и отгружать через порты Волги, перечисляет он. Но, продолжает эксперт, в Ставропольском крае по сравнению с другими южными регионами не всегда благоприятные природно-климатические условия, а в последние годы часто фиксируется недостаток влаги.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что спрос на земельные активы в крае остается высоким, но и объем предложения в последнее время стал расти. По его словам, наращивание земельного банка может положительно сказаться на рентабельности всего бизнеса из-за экономии на средствах производства за счет объемов, но могут возникать сложности в управлении. Хотя экспансия в рамках одного региона обычно проходит легче, чем присоединение отдаленного актива, указывает он. А господин Сизов добавляет, что сделки M&A в растениеводческом секторе с июля по октябрь рискованны из-за проходящей уборки урожая и подготовки к следующей посевной кампании.

Портфель активов Искандара Махмудова в агробизнесе в ближайшее время может еще больше расшириться. Связанное с ним ООО «Инвестком» выкупило у Россельхозбанка права требования к крупному производителю риса, овощей, зерна и т. д. «АФГ Националь» с более 180 тыс. га земель и обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о взыскании со структур «АФГ Националь» 3,35 млрд руб. В «АФГ Националь» иск не прокомментировали. По данным источника “Ъ”, «Инвестком» планирует реализовать право требования и получить контроль над активами «АФГ Националь».

Анатолий Костырев

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