Из свежей почты

Данил Зуев, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 182 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Беременность протекала тяжело, родился сын раньше срока. Два месяца врачи выхаживали его. Данил неплохо развивался, в восемь месяцев сидел и ползал. А потом ему прооперировали паховую грыжу. После этого Даню было не узнать: он перестал ползать, только выгибался всем телом и плакал. Врачи выявили эпилепсию, подобрали лекарства. Казалось, все позади, но вскоре сыну поставили диагноз ДЦП. Мы постоянно занимаемся реабилитацией, но до сих пор Данил сам не сидит, не ходит и не говорит. При этом все понимает, учится на дому. Мы очень хотим попасть в московский Институт медтехнологий (ИМТ). Помогите с оплатой! Альбина Пушкина, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — снижение тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие моторики и речи Данила».

Сима Горшкова, 15 лет, деформация губы и носа, дефект челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 153 100 руб.

Внимание! Цена лечения 394 100 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 21 тыс. руб.

Дочь родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В полгода Симе зашили губу, в 2011 году дочке провели пластику нёба, затем губы и носа. Операция на альвеолярном отростке не удалась. Тогда мы поехали в столичный Центр челюстно-лицевой хирургии. С помощью Русфонда врачи закрыли расщелину альвеолярного отростка, начали логопедию и ортодонтию. Впереди — операция на челюстях, но перед ней нужна ортодонтическая подготовка. Юлия Горшкова, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо ортодонтическое лечение для подготовки к двухчелюстной ортогнатической операции».

Маша Чуренкова, 6 лет, врожденная деформация стоп, рецидив справа, требуется хирургическое лечение. 159 160 руб.

Внимание! Цена лечения 180 160 руб. Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 21 тыс. руб.

Стопы новорожденной Маши были подвернуты, пятки — приподняты. Лечение мы начали на девятый день. Маше накладывали гипс, рассекли ахилловы сухожилия. Стопы выпрямились, но к пяти месяцам правая опять подвернулась. Провели повторную ахиллотомию. Дочка встала на ноги, пошла. В два года после второго рецидива пришлось провести еще одну операцию. До шести лет все было хорошо. Но весной я заметила, что правая стопа у Маши снова подворачивается. Выяснилось, что правая нога короче левой почти на 8 мм, есть разница в длине стоп. Нужно провести лечение, но денег нет. Юлия Чуренкова, Ростовская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходима ахиллотомия, транспозиция передней большеберцовой мышцы на клиновидную кость. Но сначала — курс гипсований».

Хадижа Атуева, 7 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 175 951 руб.

Внимание! Цена подбора и активации 425 951 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб.

Неожиданно в марте после простуды у Хадижи увеличился и заболел живот, кожа стала желтой. Обследование показало, что у дочери рак крови. Врачи сразу назначили химию, но предупредили, что без пересадки костного мозга Хадижу не спасти. Они планируют провести ее от родственного донора. Чтобы понять, кто лучше подойдет как донор, нам с папой Хадижи, двумя ее сестрами и братом требуется пройти генетическое типирование. Однако государство все это не оплачивает, а сами мы нужную сумму собрать не в силах. Рукият Атуева, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Хадиже необходима ТКМ от родственного донора. Его подбор и активацию организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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