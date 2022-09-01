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Коммерсантъ FM
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Оборонные расходы «Челси» растут

Переход в клуб Весле Фофана может сделать его самым дорогим защитником в истории

Лондонский «Челси» объявил о приобретении у «Лестера» французского защитника Весле Фофана. Эта сделка потенциально может оказаться рекордной. Как сообщает L’Equipe, суммарные выплаты за 21-летнего футболиста могут достигнуть €87,5 млн. Если так случится, Фофана окажется самым дорогим защитником в истории, превзойдя рекорд Гарри Магуайра.

Весле Фофана

Весле Фофана

Фото: Chelsea Football Club / Chelsea FC / Getty Images

Весле Фофана

Фото: Chelsea Football Club / Chelsea FC / Getty Images

«Челси» и «Лестер» объявили о закрытии сделки по продаже лондонскому клубу 21-летнего французского защитника Весле Фофана. Он подписал с лондонским клубом семилетний контракт и уже успел провести со своей новой командой первую тренировку.

По сообщению L’Equipe, стороны договорились, что «Челси» заплатит за игрока €82,5 млн. Далеко не вся сумма достанется «Лестеру». Последний приобрел Фофана в 2020 году у «Сент-Этьена» за €35 млн с условием, что перечислит французской команде дополнительно 20% прибыли от последующей продажи футболиста. То есть «Сент-Этьен» может претендовать еще на €9,5 млн. Однако в договоре с «Челси» также предусмотрено, что «Лестер» может рассчитывать на бонусы за достижение игроком ряда параметров. Они могут составить €5 млн. Получается, что, если Фофана эффективно заиграет в новой команде, общий объем выплат за него составит €87,5 млн. А это совсем чуть-чуть, но все же больше рекорда, установленного в 2019 году, когда все тот же «Лестер» продал «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за €87 млн, что сделало его самым дорогим защитником в истории. Помимо Магуайра и Фофана, согласно данным Transfermarkt, только три защитника стоили €80 млн или больше. В 2019 году «Ювентус» купил у «Аякса» Маттейса де Лигта за €85,5 млн, а «Бавария» заплатила «Атлетико» €80 млн за Лукаса Эрнандеса. Ну а годом ранее Виргил ван Дейк перешел за €84,5 млн из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».

После закрытия сделки с Фофана расходы «Челси», проводящего первую после смены владельца трансферную кампанию (напомним, что весной Роман Абрамович, владевший клубом с 2003 года, под давлением британских властей был вынужден продать команду американцу Тодду Бёли), на усиление достигли уже €270 млн. Всего лондонцы осуществили шесть покупок. Дешевле всех, всего €9 млн, стоил голкипер Габриэль Слонина. Вдвое больше лондонцы заплатили за полузащитника Карни Чуквуэмеку, €38 млн стоил Калиду Кулибали, наконец, переход вингера Рахима Стерлинга обошелся более чем в €56 млн. Если «Челси» удастся до закрытия трансферного окна в полночь четверга провернуть еще одну крупную сделку, лондонцы даже могут побить абсолютный рекорд по расходам на усиление за одно лето. Самая крупная среди целей лондонцев — хорватский защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол, за которого просят €87 млн. Если сделка состоится, то расходы «Челси» на покупки достигнут €357 млн. Это значительно больше действующего рекорда, принадлежащего «Реалу». Мадридцы летом 2019 года потратили на новых игроков €325,5 млн.

Впрочем, пока расходы на усиление «Челси» искомого результата не дают. Команда в чемпионате Англии идет лишь на восьмом месте. В пяти турах «Челси» по два раза выиграл и проиграл, а еще один матч свел вничью.

Александр Петров

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