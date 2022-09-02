Руслана Насродинова ждут в Москве в сентябре

26 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ставрополье» мы рассказали историю 17-летнего Руслана Насродинова из Ставропольского края. У мальчика грудопоясничный сколиоз 4-й степени, уже появились признаки сердечно-легочной недостаточности. Руслану требуется срочная операция — устранение деформации с помощью металлоконструкции. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 518 974 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 26 августа 20 388 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Россия 1», ГТРК «Ставрополье», «Белгород», «Липецк», «Владимир», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 21 435 825 руб.