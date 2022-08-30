73,8 процента составила доля счетов, оплаченных без просрочки в июле 2022 года компаниями РФ (предварительные данные 900 тыс. предприятий в системе «СПАРК-Интерфакс»). После начала военной операции РФ на Украине платежная дисциплина к началу лета просела — до 69,8% в июне, что ниже и уровней марта—мая (72–76%), и довоенных 71% (среднее за второе полугодие 2021 года),— но в июле стабилизируется. Большая часть просрочки — до 60 дней (23,5%), свыше этого срока — лишь 3,2%, минимум с марта и меньше, чем в 2021 году (5,9% и 5,6% соответственно). Сильнее всего проблема затрагивает малый бизнес — у него доля оплаты в срок снижалась во втором квартале до 68,6%, а «плохой» просрочки — росла до 13,3%.