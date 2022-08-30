Иск хорошо, а четыре — лучше

Верховный суд принял к производству новый, уже четвертый по счету иск экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, оспаривающего решение палаты о лишении его мандата. Предыдущие иски Конституционный и Верховный суды отклоняли. Как рассказал “Ъ” сам коммунист, на этот раз он подобрал такие формулировки, которые суд не смог отвергнуть. Истец пытается доказать, что в законодательстве есть пробел в части лишения полномочий, которыми депутата наделяет народ, а не коллеги по парламенту. Юристы считают, что шансов на победу в ВС у господина Рашкина немного, но ситуация, когда Дума сама лишает депутата мандата, «противоречит логике разделения властей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Рашкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Извещение из Верховного суда (ВС) о принятии к производству нового иска коммунист Валерий Рашкин получил 29 августа. Как сообщил в своем Telegram-канале юрист московского горкома КПРФ Мухамед Биджев, три предыдущие жалобы суды отклоняли. Заседание ВС назначено на 29 сентября.

В новом иске (копия есть у “Ъ”) Валерий Рашкин снова указывает на грубые процедурные нарушения при рассмотрении Думой вопроса о лишении его полномочий. Во-первых, на момент принятия этого решения в палату не поступили заверенные документы из суда первой инстанции, указывает истец: «В 16:00 23 мая апелляция в Саратовском облсуде еще рассматривалась, а председатель комиссии (глава мандатной комиссии Госдумы, единоросс Отари Аршба.— “Ъ”) примерно в это же время с голоса на заседании Совета Госдумы вносил предложение рассмотреть вопрос на пленарном заседании 25 мая». Во-вторых, мандатная комиссия перед внесением своего постановления не проводила очного заседания, утверждает коммунист. Он также подчеркивает, что, согласно закону о статусе депутата Госдумы, постановление о прекращении полномочий может быть обжаловано в ВС. «Полагаю, что на настоящий момент наличествует мое безусловное право обратиться в суд за защитой моих нарушенных прав и охраняемых законом интересов»,— резюмирует истец.

Напомним, Дума досрочно лишила полномочий господина Рашкина, осужденного за незаконную охоту, 25 мая — спустя всего два дня после вступления в силу обвинительного приговора. Судебный спор за утраченный мандат коммунист пытался начать в Конституционном суде (КС): 1 июня он направил туда жалобу на порядок досрочного прекращения полномочий, сославшись на то, что в законодательстве такой порядок точно не определен и это нарушает его конституционное право на предсказуемость законов. Однако КС отказался рассматривать жалобу, посчитав обращение экс-депутата не соответствующим требованиям закона о КС: отсутствие конкретного судебного дела, по мнению КС, означало, что Валерий Рашкин не исчерпал все средства защиты.

В июле господин Рашкин обратился с иском в ВС, но тот оставил жалобу без движения. Как следует из отказного определения, заявление коммуниста должен был рассматривать КС, так как единственным основанием для оспаривания решения Думы стало несоответствие положений закона о статусе депутата Основному закону. В своей жалобе Валерий Рашкин ссылался на то, что решение Думы носило выраженный политический характер и не соответствовало интересам большинства избирателей. ВС ответил, что уполномочен проверять основания и порядок принятия спорного решения и не нарушает ли оно права, свободы и законные интересы истца, однако господин Рашкин сведений о подобных противоречиях не привел. Поэтому его заявление подлежит «оставлению без движения» — как минимум до исправления указанных недостатков, решил ВС. Пока коммунист оспаривал этот отказ в апелляционной инстанции, отведенный судом для исправления недочетов срок истек. Поэтому в ВС была подана еще одна жалоба, по новым обстоятельствам — и ее суд наконец согласился принять, уточнил “Ъ” Мухамед Биджев.

Как пояснил “Ъ” сам Валерий Рашкин, принципиальной разницы между исками нет, речь идет о корректировке формулировок. По его мнению, ни один из двух судов не хотел рассматривать явный пробел в законодательстве, где не записан механизм «народного» лишения депутатского мандата. «Мне мандат вручали избиратели, а не "Единая Россия", но механизм отзыва не прописан, в Уголовном кодексе в том числе. Понятно, что конституционное большинство в Госдуме — это противники КПРФ, поэтому решение должен выносить либо Конституционный, либо Верховый суд»,— отметил экс-депутат Госдумы.

Электоральный юрист Роман Смирнов считает, что, если бы при подаче иска было совершено меньше ошибок и представлено больше доказательств, то Валерию Рашкину было бы проще доказывать свою позицию. При рассмотрении этого дела приоритет в оценке, скорее всего, будет у Госдумы, позиция которой, вероятно, будет проработана и подкреплена документально, предполагает эксперт: «Я не уверен, что Валерию Рашкину удастся представить полный объем доказательств, поэтому расчет на победу, мягко говоря, очень спорен». Но в этой ситуации истцу нужно пройти все инстанции и добиться рассмотрения в КС, чтобы «будущие коллеги по несчастью» смогли пользоваться наработанной практикой, резюмирует юрист.

Адвокат Вадим Прохоров, представлявший в ВС и КС лишенного полномочий экс-депутата Думы Геннадия Гудкова («Справедливая Россия»), признается, что ему сложно оценить перспективы дела Валерия Рашкина, поскольку наработанной практики по таким делам нет. Но ситуация, когда сама Дума лишает депутата его статуса, является «политическим каннибализмом» и противоречит логике разделения властей, рассуждает эксперт: такое решение должно приниматься либо теми, кто депутата избирал, либо хотя бы судом. «В свое время мы пытались доказать это и Верховному, и Конституционному суду, но не нашли там поддержки»,— вспоминает адвокат. КС решил, что сама по себе норма не противоречит Конституции, по крайней мере если позволяет обжаловать лишение мандата в суде.

Елена Рожкова, Анастасия Корня