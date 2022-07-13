И снова неподсуден

Верховный суд отказался рассматривать жалобу коммуниста Валерия Рашкина на его изгнание из Госдумы и порекомендовал ему обращаться прямиком в Конституционный суд (КС). В свою очередь, КС ранее объяснял экс-депутату, что туда ему следует жаловаться только после исчерпания всех прочих средств судебной защиты. Эксперт говорит, что очередной отказ свидетельствует о нежелании высшего суда включаться в политический конфликт, но возможность дойти до КС у коммуниста еще есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Рашкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать иск экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который оспаривал постановление Думы о лишении его мандата, принятое после вступления в силу приговора по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Кирилл Сердюков, представляющий политика.

В своей жалобе господин Рашкин ссылался на то, что решение о лишении его депутатских полномочий носило выраженный политический характер и не соответствовало интересам большинства избирателей. Кроме того, отмечали юристы КПРФ, оно принималось в спешке и с грубыми процедурными нарушениями.

Как следует из отказного определения суда, заявление коммуниста должен рассматривать Конституционный суд, так как единственным основанием, по которому тот оспаривает принятое Думой решение, является несоответствие положений закона о статусе депутата Госдумы Конституции. То есть фактически он оспаривает сам закон, а это уже предмет юрисдикции КС. Верховный же суд уполномочен проверять основания и порядок принятия спорного решения, полномочия соответствующего органа и не нарушает ли оно права, свободы и законные интересы административного истца, говорится в определении ВС за подписью судьи Аллы Назаровой. По ее мнению, в административном исковом заявлении Валерия Рашкина нет сведений о подобных противоречиях, а поэтому его административное исковое заявление подлежит «оставлению без движения» — как минимум до исправления указанных недостатков.

Господин Сердюков говорит, что ему трудно комментировать определение ВС, и особенно тезис о том, что требование административного истца, апеллирующего к Конституции, не подлежит рассмотрению ВС в качестве суда первой инстанции. Ведь его доверитель уже обращался в КС, напоминает адвокат, и из ответа секретариата суда следовало прямо противоположное: чтобы тот принял жалобу к производству, к ней необходимо приложить решение, подтверждающее применение спорного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех внутригосударственных средств судебной защиты. Отметим, что ранее коммунист действительно подавал жалобу в КС, но тот отказался ее рассматривать.

Кроме того, напоминает Кирилл Сердюков, Конституция является законом прямого действия, и об этом в том числе сам ВС говорит в постановлении своего пленума от 31 октября 1995 года.

В порядке конкретного нормоконтроля в КС можно обращаться только после прохождения всех возможных инстанций, подтверждает доктор юридических наук Илья Шаблинский. По его словам, в данном конкретном случае отказ ВС не означает, что теперь бывшему депутату путь в КС закрыт,— просто ему придется обжаловать отказное определение в кассационной коллегии ВС, а возможно, еще и в президиуме, в общей сложности на это может уйти еще около года. Разумеется, добавляет эксперт, ВС мог в данном случае принять решение по существу и, например, подтвердить правильность принятого Госдумой решения, как это происходило, например, в 2013 году в случае с лишением полномочий депутата Дмитрия Гудкова. То, что ВС этого не сделал, свидетельствует прежде всего о стремлении суда всячески избегать любых конфликтов, связанных с политическими решениями, констатирует господин Шаблинский.

Анастасия Корня