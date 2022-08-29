Баранка от чемпиона

На начавшемся в понедельник в Нью-Йорке Открытом чемпионате США успешно стартовал прошлогодний победитель и лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, переигравший в трех партиях американца Стефана Козлова. Во втором круге россиянин встретится с французом Артуром Риндеркнехом. Тем временем в верхней четверти сетки уже произошла первая неожиданность. Выбыл из борьбы потенциальный соперник Медведева испанец Роберто Баутиста, представлявший для него серьезную опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В восьми последних геймах встречи со Стефаном Козловым прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (на фото) отдал сопернику лишь десять очков

Фото: John Minchillo / AP В восьми последних геймах встречи со Стефаном Козловым прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (на фото) отдал сопернику лишь десять очков

Фото: John Minchillo / AP

Стефан Козлов, которого жребий определил Даниилу Медведеву в первые соперники на этом US Open, теннисист уже достаточно опытный. Он младше россиянина всего на два года, но в свое время подавал большие надежды и на высоком уровне дебютировал еще девять лет назад. Дело было летом 2013 года в Ньюпорте, где 15-летний Козлов получил wild card и оказался самым юным участником турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) за 23 года. Медведев на тот момент имел минимальный опыт участия в профессиональных соревнованиях самого нижнего уровня. Осенью 2012 года они выясняли отношения на юниорском Кубке Дэвиса, где Козлов победил в двух партиях, но спустя четыре года в квалификации Wimbledon Медведев взял убедительный реванш. С тех пор родившийся в Македонии американец российского происхождения, который дважды доходил до финалов на юниорских чемпионатах Большого шлема и занимал второе место в мировом рейтинге теннисистов до 18 лет, так пока и не сумел пробиться в первую сотню классификации АТР. Для этого его игре, основанной на хорошем чувстве мяча, элементарно не хватает мощи.

Нельзя сказать, что эта встреча, проходившая при температуре плюс 29 градусов при обычной для Нью-Йорка высокой влажности воздуха, стала для Медведева легкой прогулкой. Все-таки Козлов старался изо всех сил, и на пару со своим более титулованным соперником сумел организовать с десяток по-настоящему красивых розыгрышей. Однако каких-то серьезных проблем действующему чемпиону удалось избежать. По уровню игры они с Козловым, который порой выполнял первую подачу с «девичьей» скоростью порядка 90 км/ч, сейчас находятся в разных лигах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Козлов

Фото: Reuters Стефан Козлов

Фото: Reuters

В начале встречи Медведев не слишком форсировал свою игру. В этом не было необходимости, поскольку соперник действовал в удобном для него среднем темпе, не имея возможности прибавить. Козлов, правда, пытался оказывать сопротивление, и это была не имитация. В первом сете, прежде чем уступить четыре гейма подряд, американец отыграл один брейк. И то же самое он сделал в восьмом гейме второй партии, сделав счет 4:4. Но это был последний подвиг Козлова, который не только устал, но и немного повредил правую кисть, упав при отражении сложного удара. После этого в восьми следующих геймах Медведев отдал лишь десять мячей, победив за два часа и одну минуту — 6:2, 6:4, 6:0.

Четыре десятка очков, выигранных ударами навылет при двух десятках невынужденных ошибок,— неплохая статистика. Однако слишком уж обольщаться болельщикам Медведева не стоит. Реально оценивать его возможности после встречи с таким соперником, как Стефан Козлов, невозможно. В этом отношении куда более показательным будет матч второго круга с французом Артуром Риндеркнехом, который в четырех сетах сломил сопротивление своего соотечественника Кентена Алиса. Высокий (196 см) правша с сильной подачей, о чем говорят 19 эйсов, сейчас занимает в рейтинге 58-е место и с Медведевым еще не встречался. Хотя, судя по всему, они должны быть неплохо знакомы, поскольку россиянин, который живет и тренируется в Монако, в той или иной степени знает практически всех французских игроков.

Тем временем сократился список потенциальных соперников Медведева, представлявших для него опасность.

Еще до того, как он успел оформить победу над Козловым, из турнира выбыл посеянный под 16-м номером испанец Роберто Баутиста, теоретически выходивший на россиянина в четвертом круге. Его очень уверенно, в трех сетах, обыграл 23-летний американец Джеффри Джон Вулф, который в последнее время сумел заметно прибавить и в начале августа вошел в первую сотню.

Евгений Федяков

Первый круг US Open Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 1)—Стефан Козлов (США) 6:2, 6:4, 6:0. Джеффри Джон Вулф (США)—Роберто Баутиста Агут (Испания, 16) 6:4, 6:4, 6:4. Энди Маррей (Великобритания)—Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) 7:5, 6:3, 6:3. Женщины. Анна Калинская (Россия)—Ребекка Петерсон (Швеция) 6:4, 6:3. Каролин Гарсия (Франция, 17)—Камила Рахимова (Россия) 6:2, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия, 18)—Донна Векич (Хорватия) 7:5, 6:3. Мария Саккари (Греция, 3)—Татьяна Мария (Германия) 6:4, 3:6, 6:0.