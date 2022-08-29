Дольщики пошли войной на стройку

Как стало известно “Ъ”, следователи подмосковного главка СКР возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при возведении в центре Реутова жилищного комплекса «Юбилейный». Более 650 человек вложили в строительство около 3 млрд руб., однако за пять лет оно закончено так и не было. Компанию-застройщика признали банкротом, а степень готовности 25-этажного комплекса, где помимо прочего планировалось размещение детского сада, составляет 79%. Между тем жильцы опасаются, что ЖК так и не будет достроен, так как регулирующий отношения между застройщиком и дольщиками Фонд развития территорий берется достраивать долгострои только со степенью готовности не менее 80%. Дольщикам же придется довольствоваться компенсациями. Впрочем, местные власти обещают вмешаться в ситуацию.

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По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили следователи балашихинского отдела ГСУ СКР по Московской области. Пока речь идет о «неустановленных лицах» из числа руководителей ООО «Строительная компания "Перспективные строительные технологии"» (СК ПСТ), которые с 2017 по 2020 год заключили как минимум 468 договоров долевого участия (ДДУ), «достоверно зная, что вырученные деньги будут направлены на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по ДДУ». Следователи в постановлении о возбуждении уголовного дела также отметили, что руководство компании-застройщика знало, что «многоквартирный жилой дом в эксплуатацию сдан не будет». Сумма ущерба пока указана стандартная для начала расследования в рамках подобных уголовных дел — свыше 1 млн руб., хотя со временем она многократно возрастет. Кроме того, увеличится и число потерпевших. Как пояснил “Ъ” адвокат одной из обманутых дольщиц Евгений Бобков, общее количество квартир в ЖК составляет 651, а стоимость строительства оценивалась более чем в 2,7 млрд руб. «Все квартиры были проданы, а кроме того, в "Юбилейном" помимо 25 жилых планировались два технических этажа, а также детский сад площадью 950 кв. м и множество нежилых помещений»,— сообщил защитник. По словам господина Бобкова, разрешение на строительство дома было выдано в 2016 году, а само оно по факту началось год спустя. Однако позже, как он уточнил, срок сдачи дома, первоначально назначенный на июнь 2021 года, неоднократно сдвигался. Закончилось все тем, что стройка вовсе была заморожена, а 9 июня этого года Арбитражный суд Московской области признал банкротом застройщика ООО СК ПСТ.

Дольщики считают, что проблемы со строительством их дома напрямую связаны с деятельностью руководства ООО. Начиная с 2017 года там сменилось несколько руководителей, но в последнее время главой фирмы и ее владельцем являлся Игорь Денисов. В свое время он с отцом Валерием и братом Сергеем также занимались строительством в родной Уфе, в частности, они были соучредителями скандально известного ЖСК «Дуслык-Строй». По факту хищения более 300 млн руб. почти у 100 дольщиков там было возбуждено уголовное дело. В 2016 году Валерий Денисов отправился на Кипр, где скрывался от правоохранительных органов. В конце 2017 года он был экстрадирован на родину и через некоторое время был приговорен к четырем годам лишения свободы (также были осуждены несколько его подельников).

Стоит отметить, что, несмотря на неоднократные задержки в строительстве «Юбилейного», сами жильцы и администрация Реутова оценивают степень его готовности как довольно высокую, в частности, выше 80%. При этом Фонд развития территорий, который занимается защитой прав участников долевого строительства, может взять на себя доведение строительства до конца как раз при условии, что степень готовности долгостроя составляет не менее 80%. Однако, как сообщил “Ъ” Евгений Бобков, согласно данным госстройнадзора Московской области, степень готовности ЖК «Юбилейный» составляет 79%. Дольщики сетуют, что «из-за 1%» они могут рассчитывать лишь на «относительно небольшие компенсации, а почти готовый дом, который уже подключен к инженерным коммуникациям, просто уйдет с молотка». Соинвесторы строительства уже отправляли множество жалоб депутатам Госдумы, в правительства России и Московской области, устраивали одиночные пикеты, а теперь рассчитывают, что после возбуждения уголовного дела их права будут защищены.

Недавно глава городского округа Реутов Станислав Каторов в своем Telegram-канале сообщил, что он по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева провел встречу с инициативной группой дольщиков ЖК «Юбилейный», на которой они обсудили достройку жилого дома. Теперь ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — осень 2023 года.

Сергей Сергеев