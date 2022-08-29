Русская победная аномалия

Последняя неделя в календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом в Нью-Йорке Открытого чемпионата США получилась очень успешной для российских теннисисток. Дарья Касаткина выиграла турнир категории 250 с призовым фондом $250 тыс. в канадском Гранби, сломив в финале сопротивление австралийки Дарьи Сэвилл, а Людмила Самсонова победила на аналогичном состязании в американском Кливленде, не оставив шансов белоруске Александре Соснович. Таким образом, в августе Касаткина и Самсонова в общей сложности выиграли четыре титула. Такого количества побед на турнирах WTA в течение одного месяца россиянки не собирали уже 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина выиграла в Гранби шестой титул за карьеру

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters Дарья Касаткина выиграла в Гранби шестой титул за карьеру

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Чтобы объективно оценить значимость того, что произошло в субботу на турнирах в Гранби и Кливленде, завершившихся победами Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой за два дня до старта в Нью-Йорке US Open, нужно обязательно иметь в виду два обстоятельства. По уровню участниц эти состязания не входят даже в первую двадцатку состязаний WTA, запланированных на нынешний сезон, поскольку перед началом чемпионатов Большого шлема особо престижные турниры не проводятся в принципе. При этом три недели назад Касаткина и Самсонова также одновременно побеждали в Сан-Хосе и Вашингтоне. То есть количество титулов, завоеванных россиянками за один месяц, возросло до четырех, чего не случалось с февраля 2010 года (см. справку).

Самые победные российские месяцы в истории WTA Рекорд по числу российских побед на турнирах WTA в течение одного месяца был установлен в самом начале так называемой русской теннисной революции, которая положила начало продолжавшемуся более десяти лет периоду доминирования представительниц России в женском теннисе. В сентябре 2003 года россиянки выиграли сразу пять титулов: Елена Дементьева отличилась на Бали и в Шанхае, Анастасия Мыскина — в Лейпциге и Москве, а Мария Шарапова — в Токио. Других турниров в тот месяц в WTA не проводилось. В октябре 2006 года россиянками было выиграно четыре турнира: Надежда Петрова победила в Штутгарте, Анна Чакветадзе — в Москве, Мария Шарапова — в Цюрихе и Линце. А в феврале 2010 года этот показатель удалось повторить: Елена Дементьева стала лучшей в Париже, Вера Звонарева — в Паттайе, Мария Шарапова — в Мемфисе, Алиса Клейбанова — в Куала-Лумпуре. Кроме того, российские теннисистки выиграли все четыре престижных турнира WTA, проводившихся в марте и апреле 2006 года. Мария Шарапова взяла первый приз в Индиан-Уэллсе, Светлана Кузнецова — в Майами, а Надежда Петрова — в Амелия-Айленде и Чарльстоне. Причем Шарапова в финале обыграла Елену Дементьеву, а Кузнецова — Шарапову. Евгений Федяков

Кроме того, для сравнения можно вспомнить, что четыре турнира было выиграно россиянками за весь прошлый сезон — усилиями опять-таки Касаткиной и Самсоновой, а также Вероники Кудерметовой. К слову, в 2020 году у России был всего один титул, завоеванный Екатериной Александровой, в 2019 году — вообще ни одного, а сейчас начиная с января их уже шесть.

Дарья Касаткина, которая недавно вернулась в первую десятку мировой классификации, была посеяна на турнире Championnats Banque Nationale de Granby под первым номером. И любое ее поражение выглядело бы сюрпризом, поскольку следующая по рейтингу участница, итальянка Жасмин Паолини, занимала в нем лишь 52-е место. В итоге получилось так, что самым трудным для россиянки оказался стартовый трехсетовый матч с бельгийкой Грет Миннен. Хотя в эмоциональном плане очень непростым получился и финал против австралийки Дарьи Сэвилл, которая в свое время выступала за Россию под девичьей фамилией Гаврилова. Показательной стала концовка. Касаткина вела — 5:3, потеряла свою подачу, затем после двух двойных ошибок Сэвилл получила два матчбола, которые не сумела реализовать. Потом было несколько минут нервных, затяжных розыгрышей, изматывающих для обеих теннисисток. Напоследок Сэвилл, измученная судорогами, отдала два мяча, уступив с пятого матчбола — 4:6, 4:6. Касаткина выиграла свой шестой титул и вернулась в рейтинге на высшее за карьеру девятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова выиграла в Кливленде третий титул за карьеру

Фото: Nick Wass / AP Людмила Самсонова выиграла в Кливленде третий титул за карьеру

Фото: Nick Wass / AP

Шансы Самсоновой в Кливленде котировались ниже. В том числе и потому, что средний уровень участниц турнира был несколько выше, чем в Гранби. Однако россиянка выдала блестящие пять матчей, в которых ее победы выглядели неизбежными практически с самого начала. Во всяком случае, в финале против белоруски Александры Соснович интрига просто отсутствовала. Самсонова выиграла примерно за один час — 6:1, 6:3. В общей сложности за весь турнир она отдала лишь 18 геймов, в среднем менее четырех за матч, что является редкой статистикой. Для Самсоновой, видимо хорошо освоившейся на американском харде, это третий титул за карьеру, а в рейтинге она поднялась на десять мест — с 45-го на 35-е.

Рассуждать о надеждах, связанных с успехами двух россиянок в преддверии US Open, весьма соблазнительно, однако это не имеет особого смысла. Ведь нет никаких гарантий, что в Нью-Йорке события для них будут развиваться столь же успешно. Не стоит забывать, что Самсонова, чья победная серия с учетом турнира в Вашингтоне продолжается уже десять матчей, не играла на обоих крупнейших августовских турнирах в Торонто и Цинциннати, где выступала практически вся элита. Касаткина же потерпела там два поражения — сначала от канадки Бьянки Андрееску, а затем от американки Аманды Анисимовой, которые значительно превосходили ее в агрессивности.

Как бы то ни было, и той, и другой теннисистке, согласно турнирному расписанию, придется стартовать уже в понедельник во второй половине дня. Самсонова встретится с чешкой Сарой Бейлек, пробивавшейся в основную сетку через квалификацию, а Касаткина — с 88-й ракеткой мира британкой Дарриет Харт. В ближайшей же перспективе сетка у Самсоновой, которая не вошла в число сеяных, выглядит сложнее. В случае удачного старта ей уже во втором круге, видимо, придется иметь дело с прошлогодней финалисткой US Open канадкой Лейлой Фернандес. В свою очередь, Касаткиной в третьем раунде «светит» матч с весьма принципиальной оппоненткой — россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Евгений Федяков