«Это пять столетий великого искусства»

Торги искусство

Аукционный дом Christie’s сообщил, что собирается выставить на торги около 150 произведений из коллекции предпринимателя, финансиста и филантропа Пола Аллена (1953–2018), сооснователя корпорации Microsoft. В совокупности эти работы предварительно оценены в $1 млрд. Если покупатели на аукционе, который намечен на осень этого года, не подведут, то собрание Аллена станет самой дорогой частной коллекцией по крайней мере среди тех, что были распроданы единовременно.

Пол Аллен, друг детства Билла Гейтса, начал собирать свою коллекцию на вершине успеха. И не потому, что оглядывался на собратьев по списку Forbes, а в силу индивидуального впечатления: оказавшись в Лондоне, пошел в Tate и там пережил что-то вроде инициации. Примечательно, что больше всего его при этом поразили, с одной стороны, морские пейзажи Тернера, а с другой — работы классика поп-арта Роя Лихтенштейна. Видимо, так и определились его коллекционерские предпочтения: серьезнейшую часть собрания составила именно пейзажная живопись XIX–XX веков, но интересовался он и поп-артом, и (хотя и в меньшей степени, очевидно) абстракцией — от Марка Ротко до Герхарда Рихтера.

Перечень выставляемых теперь на продажу работ из собрания Аллена пока не опубликован, названы только два из топ-лотов. Один — «Гора Сент-Виктуар» (1888–1890) Поля Сезанна, входящая в прославленную серию горных видов, которые художник писал на протяжении нескольких лет близ Экс-ан-Прованса; другие виды все той же чаровавшей Сезанна горы оказались в том числе и в России (ныне — в ГМИИ и в Эрмитаже). «Гора Сент-Виктуар» была продана в 2001 году за $38,5 млн; сегодня ее оценивают в $100 млн — возможно, имея в виду, что десять лет назад сезанновских «Игроков в карты» королевская семья Катара купила аж за $250 млн (правда, не на торгах, а в частной сделке), установив на некоторое время абсолютный ценовой рекорд на произведения искусства. Но, учитывая многочисленность рассеянных по мировым собраниям видов пресловутой горы, на сильное превышение эстимейта рассчитывать все-таки не стоит.

Второй топ-лот из тех, чье присутствие на торгах более или менее гарантировано,— коллаж «Малый фальстарт» (1960) Джаспера Джонса. Эстимейт в его случае — $50 млн, что выглядит довольно реалистично, учитывая, что громкие аукционные продажи работ художника в последнее десятилетие проходили в диапазоне от $28 млн до $36 млн.

Остальное пока гадательно. Можно строить предположения, исходя из того, что многие свои картины Аллен охотно отпускал на выставки. Публика видела, в частности, «Сад с персиковыми деревьями в цвету» ван Гога, «Березовый лес» Климта (осенний лесной пейзаж, написанный в узнаваемой климтовской морбидно-орнаментальной манере), а также венецианские ведуты самых разных авторов — Каналетто, Моне, Мане, а также Тернера, любовь к которому была для Аллена-коллекционера одной из констант. Равно как и вещи прошлого и текущего столетий: Джорджия О’Кифф, Эдвард Хоппер, Дэвид Кокни, Герхард Рихтер.

Говорят также о старых мастерах — вроде бы есть в собрании Аллена Боттичелли и уж точно есть «Аллегория зрения» Яна Брейгеля Младшего (из серии «Пять чувств»). Генеральный директор Christie’s Гийом Черутти, во всяком случае, дал понять, что выставляемая на торги огромная подборка — «это пять столетий великого искусства».

Время от времени Пол Аллен продавал кое-что из своего собрания — видимо, повинуясь рыночному чутью, потому что внакладе он при этом не оказывался. Так, в 2007-м он купил Ротко за $34,2 млн, а семь лет спустя продал за $56,2 млн; в 2006-м приобрел «Истребитель» Герхарда Рихтера за $11,2 млн, а в 2016-м выручил за него $25,6 млн.

О состоянии арт-рынка в текущем году что-либо итоговое пока говорить рано, но по крайней мере к началу лета было очевидно, что обозначившийся еще в прошлом году постковидный оптимизм сохраняется — рекордных и просто крайне внушительных продаж много. Итоговая сумма в $1 млрд в этом контексте сверхъестественной совсем не кажется. Если показатели в самом деле дойдут до десятизначной цифры, то коллекция Аллена побьет рекорд собрания Гарри и Линды Маклоу: произведения из этой коллекции Sotheby’s распродал за $992,2 млн (правда, не в один присест, а на двух торгах, проходивших в разное время — в конце прошлого года и в мае текущего). Впрочем, какой бы ни была итоговая прибыль, достанется она не наследникам коллекционера из числа его родных, как это обычно бывает: в соответствии с завещанием Аллена доходы от продажи будут потрачены на благотворительные нужды.

Василий Лепских