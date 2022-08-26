Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бразилия — 1837,56 очка. 2 (2). Бельгия — 1821,92. 3 (3). Аргентина — 1770,65. 4 (4). Франция — 1764,85. 5 (5). Англия — 1737,46. 6 (6). Испания — 1716,93. 7 (7). Италия — 1713,86. 8 (8). Нидерланды — 1679,41. 9 (9). Португалия — 1678,65. 10 (10). Дания — 1665,47. 11 (11). Германия — 1658,96. 12 (12). Мексика — 1649,57. 13 (13). Уругвай — 1640,95. 14 (14). США —1635,01. 15 (15). Хорватия — 1632,15. 16 (16). Швейцария — 1621,43. 17 (17). Колумбия — 1604,07. 18 (18). Сенегал — 1584,59. 19 (19). Уэльс — 1582,13. 20 (20). Швеция — 1563,44… 35 (35). Россия — 1493,42.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.