Газ всплеснул ценой

Цены на газ в Европе в ходе торгов превысили $3 тыс. за тысячу кубометров впервые с марта на фоне объявления о полной остановке газопровода «Северный поток» на трехдневный ремонт. Однако всплеск цен выглядит неустойчивым на фоне быстрого заполнения хранилищ в Европе, а также прогнозируемого в конце недели похолодания. Жаркая погода в августе стала ключевой причиной роста энергопотребления и спроса на газ в генерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газопровод «Северный поток-1» встанет на трехдневный ремонт

Фото: Hannibal Hanschke/File Photo, Reuters Газопровод «Северный поток-1» встанет на трехдневный ремонт

Фото: Hannibal Hanschke/File Photo, Reuters

Котировки сентябрьского фьючерса на индекс TTF в ходе торгов на бирже ICE 22 августа достигали €293 за 1 MВт•ч (около $3,1 тыс. за 1 тыс. кубометров). Это самая высокая цена с начала марта. Тем не менее позднее в течение дня котировки скорректировались и на 18:45 мск торговались на отметке €285 за 1 MВт•ч, что на 16,6% выше уровня закрытия торгов в пятницу, 19 августа.

Поводом для роста цен стало заявление «Газпрома» о закрытии газопровода «Северный поток» на ремонт с 31 августа по 2 сентября.

Сейчас газопровод и так работает на 20% от проектной мощности (33 млн кубометров в сутки), а теперь будет полностью остановлен для технического обслуживания единственной работоспособной турбины на компрессорной станции «Портовая». Незапланированный ремонт вызвал панику на рынке из-за опасений, что газопровод так и не возобновит работу. «Трехдневная остановка вновь увеличила опасения, что Кремль использует газ как оружие и не возобновит поставки под предлогом проведения технического обслуживания»,— цитирует Reuters аналитика OANDA Крейга Эрлама.

Напомним, аналогичная ситуация складывалась во время плановой остановки «Северного потока» на ремонт в середине июля. После ремонта поставки возобновились, однако уже в конце июля снизились до 20% от проектной мощности, что «Газпром» объяснял истечением сроков межремонтного пробега турбин на станции «Портовая» и невозможностью отправить их на ремонт из-за санкций.

Прямо сейчас европейский газовый рынок страдает из-за снижения поставок из Норвегии, где крупнейшее месторождение Troll находится на ремонте до конца августа.

Кроме того, жаркая погода, установившаяся в августе на большей части Европы, повышает спрос на электроэнергию для кондиционирования. Жара и малое количество осадков вызвали снижение уровня воды в Рейне, из-за чего затруднены поставки угля на баржах к электростанциям в центральной части Германии (см. “Ъ” от 16 августа). В результате европейские страны вынуждены использовать газовые электростанции.

Тем не менее большая часть этих факторов может сойти на нет в ближайшую неделю. Так, прогнозы погоды обещают уход жары через несколько дней, а поставки газа из Норвегии могут увеличиться на 15–20 млн кубометров в сутки к концу недели. Цены на выбросы СО2 в Европе, которые 19 августа достигали рекордного значения €97 за тонну, 22 августа снизились до €93 за тонну, что может свидетельствовать о снижении загрузки газовых станций.

Фундаментальным фактором, который может стабилизировать цены на газ в Европе, является высокая скорость заполнения подземных хранилищ.

Общий уровень заполнения в среднем по Европе уже составляет 77%, а в Германии, Польше и Франции превысил 80%, тогда как по требованию Еврокомиссии эта планка должна была быть достигнута только к 1 октября. В данный момент необходимость закачки газа в ПХГ поддерживает газовые котировки, поскольку газовые компании активно скупают его для этих целей. Однако нынешним темпом хранилища в большинстве стран ЕС могут быть полностью заполнены уже к октябрю, что, вероятно, окажет давление на газовые котировки.

Юрий Барсуков