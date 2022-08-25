«Формула-1» принижает роль Европы

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что нет никаких гарантий того, что европейские этапы чемпионата сохранят свои места в календаре. Господин Доменикали дал понять, что владелец серии — компания Liberty Media нацелена в первую очередь на извлечение максимального дохода, чему мешает нежелание многих европейских промоутеров платить за право проведения гонок наравне с коллегами из других стран, таких как Катар, Саудовская Аравия или Китай. В результате появляется реальная угроза того, что «Формула-1» останется без ряда «исторических» гонок — например, Гран-при Монако, Италии или Бельгии. Впрочем, о полном уходе из Европы речи не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали полагает, что европейские гонки, несмотря на их давнюю историю, не могут считаться защищенными

Фото: Clive Mason / Getty Images Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали полагает, что европейские гонки, несмотря на их давнюю историю, не могут считаться защищенными

Фото: Clive Mason / Getty Images

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали, находящийся в эти дни в Бельгии, где в воскресенье состоится очередной этап чемпионата мира, сделал ряд заявлений, вызывающих беспокойство у европейских болельщиков самой престижной гоночной серии мира. Господин Доменикали отвечал на вопрос, в частности, относительно будущего бельгийского этапа. Гонка в Спа весьма популярна как из-за конфигурации трассы, так и из-за непредсказуемой погоды, что нередко ведет к таким же результатам самого этапа.

Но воскресный Гран-при может оказаться последним, поскольку контракт устроителей этапа с «Формулой-1» истечет по его завершении, а переговоры о подписании нового идут трудно.

Стефано Доменикали заметил, что они тем не менее продолжаются и пока рано говорить о том, что в 2023 году бельгийский этап не состоится. Но он также отметил, что европейские гонки, несмотря на их давнюю историю, не могут считаться защищенными. «Очевидно, что такие этапы мы всегда будем рассматривать в качестве претендентов на участие в чемпионате мира. Но надо отметить и то, что организаторы этапов не должны считать свой статус гарантированным, полагать, что можно ничего не делать, но все равно сохранять статус»,— сказал Стефано Доменикали. Он вспомнил и о других европейских гонках с истекающими контрактами. «Монца будет в этом году праздновать столетие Гран-при Италии (контракт истекает в 2024 году.— “Ъ”). Я итальянец, но я всегда говорю организаторам Гран-при Италии, что славной истории недостаточно. Нужно смотреть в будущее, инвестировать в него». Таким образом Стефано Доменикали фактически ответил боссу Red Bull Кристиану Хорнеру, заявившему, что ряд «"классических" европейских гонок должны получить защищенный статус, поскольку они являются частью ДНК "Формулы-1"».

Однако, если оставить в стороне разговоры о славном прошлом, светлом будущем и ДНК «Формулы-1», окажется, что спор между владельцами «Формулы-1», американской Liberty Merdia, и устроителями гонок сводится к размеру выплат за лицензию на право организации этапов. У классических европейских гонок эти выплаты значительно ниже, чем у большинства этапов, появившихся в календаре позже. Согласно данным портала racingnews365.com, в 2022 году организаторы Гран-при Бельгии заплатили за лицензию $22 млн, лицензии на Гран-при Италии и Великобритании стоили по $25 млн, Монако — только $15 млн.

Устроители более молодых гонок платят значительно больше. Скажем, Гран-при России до его отмены в этом году приносил Liberty Media по $50 млн за сезон. Это близко к максимальной ставке ($55 млн) из существующих. Столько приносят контракты с Гран-при Азербайджана, Катара и Саудовской Аравии. $45 млн в этом году заплатили промоутеры Гран-при Бахрейна, но контракт у них истек, а в новом явно цена будет выше. $50 млн «Формула-1» должна была получать от Гран-при Китая, но гонка с момента начала пандемии не проводится, хотя контракт не расторгнут и этап состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Такая разница в цене для «старых» и «новых» гонок объясняется двумя факторами. Во-первых, возросшим спросом на право проведения гонки. Календарь уже близок к согласованному командами пределу — 24 гонки (если бы не отмена Гран-при России, уже в этом сезоне было бы проведено 23 этапа).

В такой ситуации «классическим» гонкам, организаторы которых могут оправдать расходы на оплату промоутерского контракта разве что поступлениями от продажи билетов, очень трудно конкурировать с заявками, скажем, ближневосточных монархий, где $50 млн или больше в год не считаются чрезмерной ценой за престиж проведения формульного этапа.

Во-вторых, и сама «Формула-1», похоже, опробует новые способы монетизации. Яркий пример тому — подписание в марте этого года контракта на проведение одного из этапов в Лас-Вегасе с 2023 года. Кстати, после его появления США станут единственной страной, которая за один сезон принимает сразу три этапа. Так вот организацией гонки в Лас-Вегасе «Формула-1» займется сама и ожидает, что уже в первый год ей удастся заработать на этапе около $100 млн. За следующие десять лет, а именно на столько пока рассчитан проект, поступления могут превысить $1 млрд. Если проект оправдает ожидания, не исключено, что он будет повторен и в других местах, что естественным образом снизит значимость сотрудничества «Формулы-1» с локальными промоутерами.

Впрочем, как заверил Стефано Доменикали, говорить о том, что «Формула-1» бросает Европу, ни в коем случае нельзя. Серия хотела бы сделать так, чтобы в Старом Свете проводилась треть гонок (в календаре текущего года с учетом Гран-при Азербайджана, считающегося, несмотря на географические тонкости, все же европейской гонкой,— десять из 22). Еще треть планируется проводить на американских континентах и на Ближнем Востоке. Оставшиеся этапы должны принимать страны Юго-Восточной Азии и Австралия.

Александр Петров