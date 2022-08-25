Иностранных юристов отправили в Верховный суд

Верховный суд (ВС) РФ разберет вопрос о необходимости привлечения в дело о банкротстве иностранных специалистов для помощи с взысканием зарубежных активов должника. Дело в том, что это требует существенных затрат из конкурсной массы, поэтому суды часто не одобряют выделение средств. Юристы и арбитражные управляющие (АУ) рассчитывают, что ВС разъяснит, когда наличие зарубежных экспертов оправданно, а когда нет. Между тем из-за санкций ЕС и США нанимать иностранных юристов стало особенно сложно и дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ВС передан спор о том, нужно ли привлекать в дело о банкротстве гражданина иностранных специалистов. Финансовый управляющий Дмитрия Барченкова (экс-глава холдинга «Щелковский», признан банкротом в марте 2017 года) оспорил ряд сделок по отчуждению зарубежных активов должника, в том числе недвижимости в Германии и Испании. Арбитражные суды признали эти сделки недействительными, постановив вернуть имущество в конкурсную массу. Но для исполнения решений за рубежом требуется отдельная процедура их признания в иностранных судах. В мае 2021 года кредиторы одобрили привлечение для этого иностранных юрфирм.

В 2015 году Дмитрий Барченков был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, он привлек у банка «Хованский» $35 млн на достройку гостиницы Astrum в Щелково и модернизацию Щелковского рынка без намерения их вернуть (см. “Ъ” от 1 февраля 2018 года). Бизнесмена приговорили к 14 годам лишения свободы.

АУ обратился за согласованием расходов в суд, но его ходатайство отклонили. Арбитражный суд Москвы счел траты «необоснованными и неразумными»: у управляющего есть образование и стаж работы, он должен «обладать знаниями для необходимых мероприятий». «Недостаток собственных знаний АУ либо нежелание лично исполнять обязанности не могут быть компенсированы за счет должника», пояснил суд. Апелляция и кассация с этим согласились. Один из кредиторов, банк «Траст», пожаловался в ВС, подчеркнув, что у АУ нет квалификации юриста по иностранному праву. По жалобе банка дело 17 августа передано в экономколлегию ВС, слушание назначено на 6 октября.

Советник коллегии адвокатов А1 Николай Строев поясняет, что «большая часть российского бизнеса структурируется с использованием иностранных компаний и многие вкладывают средства в иностранные активы». Но в большинстве стран, чтобы заняться юридической практикой, необходимо «локальное образование», а для работы в судах может потребоваться сдать экзамен и получить специальный допуск, подчеркивает юрист. «АУ не может знать все иностранные языки и не может быть специалистом абсолютно во всем, это глупость»,— добавляет арбитражный управляющий Максим Доценко.

«Проблема в том, что стоимость иностранных юристов достаточно высока, суды длятся иногда несколько лет, а результат не предопределен»,— отмечает партнер ProLegals Елена Кравцова. По ее словам, обычно мажоритарный кредитор берет на себя расходы на поиск имущества и привлечение иностранных юристов, которые затем компенсируются за счет продажи активов. Случаи же одобрения судом расходов, которые только предстоят, «довольно редки». Юрист «КСК групп» Александр Шарапов уверен, что «без специалистов взыскание имущества будет невозможным».

Военные действия на Украине дополнительно осложнили ситуацию. Сейчас, говорит старший юрист РКТ Алексей Майстренко, «сложно найти специалистов, готовых к сотрудничеству на прежних финансовых условиях»: США и ЕС запретили своим компаниям и гражданам оказывать российским лицам в том числе консалтинговые услуги. «Проблема есть, однако она не повсеместна и найти иностранных юристов для помощи можно,— уточняет Елена Кравцова.— Отказ иностранцев чаще обусловлен тем, что затраты на поиск и взыскание активов финансирует кредитор, который может быть под санкциями, а некоторые просто перестраховываются».

Екатерина Волкова, Анна Занина